A 6 años del feminicidio de Karla López, Forcelledo no ha recibido sentencia

A más de 6 años del feminicidio de Karla López Albert en Puebla, su agresor Manuel Forcelledo Nader, aunque está preso, no ha recibido sentencia condenatoria debido a que su defensa legal ha recurrido a prácticas dilatorias para evitar que lo condenen.

Así lo indicó, en rueda de prensa, Mónica Silva Ruiz, subsecretaria de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género de la Secretaría de Igualdad Sustantiva (SIS), recordó que Forcelledo Nader está vinculado a proceso por los delitos, feminicidio, aborto y violación, por lo que se encuentra en el penal de San Pedro Cholula esperando que se le dicte la sentencia correspondiente.

“Consideramos que existe una tendencia dilatoria por parte de la defensa, por ello la exhortamos a que deje de realizar este tipo de prácticas porque eso impide que le podamos garantizar, tanto a la víctima como al defendido, el derecho a la justicia”, pronunció sobre el caso que se convirtió de interés público.

Aseguró desde la dependencia darán seguimiento, al tiempo de pedir a la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que hagan lo que les toca para concluir este caso.

La funcionaria estatal sostuvo que al dictarse una sentencia por este hecho se tendrá un precedente para que en futuras ocasiones, en caso de que se dé un caso similar de feminicidio, se tenga confianza en que se hará justicia.

“Un efecto natural”, aumento de violencia en pandemia

En otro tema, durante la rueda de prensa, la titular de la SIS, Mónica Díaz de Rivera Álvarez, reconoció el aumento de violencia contra las mujeres durante el periodo de confinamiento por la pandemia del Covid-19, pero lo consideró como “un efecto natural” por la presión que viven las familias por el encierro y por el tema económico e incluso dijo que “se esperaba”.

No obstante, no precisó de cuánto ha sido este incremento, al justificar que los datos concretos se sabrán cuando termine la contingencia, ya que muchas mujeres que están encerradas con quien las violenta, no denuncian o tampoco tienen acceso a sus redes de apoyo.

Comentó que la violencia laboral también se ha evidenciado durante la pandemia, pues históricamente en crisis económicas las mujeres son las primeras en ser despedidas.

En su intervención, la subsecretaria de Prevención de la Violencia, Catalina Aguilar Oropeza, indicó que en estos meses de confinamiento han sido trasladadas a refugio 42 mujeres, ya sea porque se escapan de sus casas o porque han denunciado violencia en sus hogares.

Agregó que de enero a la fecha, se ha dado acompañamiento a 11 mil 300 casos que solicitaron apoyo por la línea Telmujer, de las que a 900 se les dio atención personal y a 10 mil 400 seguimientos a distancia, verificados semanalmente.

Dio a conocer que en Puebla, el registro de órdenes de protección para ellas es de 3 mil, mientras que, durante la pandemia, se han dado 300 reportes a través de llamadas telefónicas que han derivado en otorgar apoyo a mujeres que han pedido asesoría legal o psicológica.