A partir del 15 de junio, la industria automotriz nacional reactivará paulatinamente sus actividades y con la nueva normalidad se deberá evitar en lo posible el uso de lectores de huellas dactilares e incrementar el transporte de personal y el uniforme se deberá cambiar diariamente.

Así lo marca el manual federal de recomendaciones para un regreso seguro a los trabajos, luego de concluir la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero hay que recordar que los contagios por Covid-19 siguen y que será labor de los empleados y empleadores seguir las medidas sanitarias para laborar en un ambiente sano.

El manual recomienda establecer horarios flexibles para evitar un flujo grande tanto de trabajadores como de clientes, también se deberá organizar la circulación de los mismos para evitar contactos, siempre se deberá respetar la distancia de 1.5 metros.

Se asignará a una persona para que tome la temperatura de los empleados al llegar a las empresas, se sugiere que si los procesos lo permiten las puertas permanezcan abiertas para limitar el contacto de manijas, se pide no instalar túneles sanitizantes por no ser capaces de eliminar el virus de la ropa.

En las áreas comunes de las empresas como comedores, cajeros y servicios médicos se deberá hacer uso frecuente de manos y limpiar y desinfectar al menos dos veces al día las máquinas y objetos que todos utilicen.

Así es operará Volkswagen México

Como ejemplo de las medidas que se deberán acatar en el sector automotriz está el proceso que ha difundido el Grupo Volkswagen México a través de un video con una duración de casi 5 minutos.

En este material audiovisual la firma de origen alemán señala que ha adoptado 100 medidas para la protección de sus trabajadores, entre ellas se indicó que el uso del cubrebocas es obligatorio en todo momento así como los lentes de seguridad, antes de salir de casa se deberá llenar una autoevaluación y tomarse la temperatura.

Los autobuses estarán completamente sanitizados y los trabajadores deberán respetar el uso de asientos dejando lugares libres, al llegar a la planta se deberán usar los codos o los pies para abrir los torniquetes.

En el comedor se deberán satizar las manos antes de pasar por sus alimentos, al terminar la jornada laboral se desinfectarán las herramientas de trabajo y al llegar a sus hogares los trabajadores tendrán que destruir los cubrebocas y colocarlos en bolsas de plástico para tirarlos en los cestos de basura.

Finalmente si un trabajador se siente enfermo o presenta síntomas se lo debe saber de inmediato a su jefe directo y al servicio médico de la planta.

Cabe mencionar que el próximo 15 de junio las plantas armadoras Volkswagen y Audi, en el estado de Puebla, reiniciarán actividades con un 30 por ciento de sus trabajadores.