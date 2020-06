Your browser does not support the video tag.

Por el incumplimiento de contrato por la baja calidad de los 12 ventiladores que donarían al gobierno estatal para atender el Covid, la Comuna multará a Fulle Hen con el 10 por ciento del costo de los aparatos, lo equivale a 1 millón 590 mil pesos.

Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Administración, Leobardo Rodríguez Juárez, quien en la sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda, expuso que el pasado 20 de mayo la empresa reconoció que los ventiladores no cumplían con las normas establecidas en el contrato, por lo que, el día 22, el ayuntamiento entregó al representante de la firma la notificación de recisión de contrato.

Indicó que este lunes notificarán a Fulle Hen sobre la sanción por no cumplir con las características, que equivale al 10 por ciento de los 15 millones 900 mil pesos que se habían etiquetado para dicho gasto, el cual será destinado a programas de apoyo relacionados al Covid-19.

“Se va a efectuar la sanción en dos partes. La primera por la cláusula de no entregar los bienes en las condiciones requeridas, por el 1 por ciento. La segunda, por el nueve por ciento, por incumplimiento de contrato, para poder alcanzar la garantía de amparar máximo el 10 por ciento del contrato”, especificó.

Por otra parte, informó que en mayo se adjudicaron 56 millones 245 mil pesos para licitaciones relacionadas a la pandemia, de las cuales, 22 millones 639 mil pesos fueron por adjudicación directa, 10 millones 687 mil por concurso bajo invitación y 6 millones 17 mil en invitación directa.

De igual forma, destinaron 16 millones 902 mil pesos para la adquisición de 15 camionetas con balizamiento para la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), cuyo fallo se emitió el 13 de mayo en una licitación pública, a la empresa ABS Seguridad Privada.

En cuanto a los ventiladores, cabe resaltar el pasado 24 de mayo, la empresa mexicana había asegurado que los equipos de ventilación habían cumplido con lo estipulado, ya que previo a su adquisición, comentaron, el ayuntamiento sabía que eran reacondicionados.

Federación no sancionó a Comuna por subejercicio

Por otra parte, durante la misma sesión, el tesorero Armando Morales Aparicio señaló que la Comuna no fue sancionada por el subejercicio del 2019, pese a que la Ley Hacendaria federal indica que todo subejercicio debe ser sancionado, al igual que los servidores públicos relacionados.

Precisó que el ayuntamiento no fue castigado por la Federación ya que se comprometió el presupuesto “casi en su totalidad”, pues únicamente regresaron 8 millones de pesos que no lograron utilizar, de los mil 500 millones que en 2019 quedaron rezagados y que, hasta el 31 de marzo del presente año, pudieron utilizar.

“La ley hacendaria señala que cuando hay subejercicio, hay sanción como tal. Está tipificado en esa ley, y cualquier tema de subejercicio que se da en cualquier orden de gobierno, simplemente las reglas de operación señalan que el cálculo para el año siguiente será menor”, comentó.

Esto, pues como sanción, la administración municipal debió recibir una reducción en su presupuesto equivalente al monto no ejercido, además de regresar dicho monto a las arcas del gobierno federal, aunado a que pudieron fincarse responsabilidades contra los servidores públicos involucrados.

Por otra parte, Morales Aparicio indicó que por instrucción de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, cada una de las 26 secretarías del ayuntamiento deberá redirigir una parte de su presupuesto para los programas de atención para el Covid-19 y la reactivación económica, sin que esto implique dejar de atender las labores esenciales de cada una.

Analizan quitar presupuesto a secretarías

Al respecto, la secretaria general del Ayuntamiento, Liza Aceves López, abundó en que esto se debe ya que hay actividades de cada secretaria que por la pandemia tuvieron que ser suspendidas, lo cual no significa que deban ser cancelados definitivamente, ya que “aquellas acciones que por naturaleza de la pandemia no puedan realizarse antes del 10 de diciembre, podrán ser reprogramadas para el siguiente año”.

Esto, para tener una bolsa mayor de cara a la reactivación económica, y bajar con ello al mínimo los gastos de cada área, sin que esto signifique que trabajadores deban ser despedidos, pues deberá analizarse que quienes no puedan realizar las actividades programadas, sean asignados a otras tareas durante este periodo.

Por otra parte, se dio a conocer que para garantizar el abasto de agua en las colonias y juntas auxiliares de la ciudad de Puebla, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad eroga 4 millones de pesos mensuales, a fin de que el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) brinde el servicio.

Además, se indicó que para lograrlo, realizan limpieza y desazolve de letrinas y fosas sépticas, procesos de sanitización en vía y áreas públicas, así como atención en fugas y suministros de agua.