Lanza gobierno 19 licitaciones; 8 las declara desiertas y cancela 6

De 19 licitaciones lanzadas por el gobierno estatal en el primer trimestre del año, sólo cinco terminaron en contratos, ya que seis fueron canceladas y ocho declaradas desiertas, como la adquisición de medicamentos y servicio de laboratorio clínicos.

Esto, de acuerdo con el apartado de fallos ubicado de la página de licitaciones del portal del gobierno de Puebla, en el que se establece que la determinación de no continuar con los concursos fue porque no se encontraron los proveedores idóneos o no hubo interesados.

En el documento se detalla que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (Issstep) fue el que más concursos canceló con seis en los primeros tres meses del año.

Dichas licitaciones fueron la GESAL-003-023/2020, que buscaba la contratación de servicios médicos subrogados en la zona metropolitana en la que 28 instituciones intentaron participar; la GESAL-004-042/2020 para servicios médicos subrogados en zonas foráneas del estado, en la que se inscribieron 17 empresas y la GESAL-005-019/2020 para el servicio de Laboratorios de Análisis Clínicos, con 20 interesadas.

La GESAL-006-028/2020 buscaba la distribución de medicina y productos farmacéuticos en la que participaba cinco empresas; en la GESAL-007-110/2020, se quería adquisición de medicamentos de patente y alta especialidad, con nueve firmas interesadas y la GESAL-008-022/2020 para suministros médicos desechables y el servicio integral de terapia de fluidos, que buscaban 24 empresas.

Cuatro fueron de la Secretaría de Administración

Después está la Secretaría de Administración con cuatro licitaciones declaradas desiertas: la GESAL-009-004/2020 para el servicio de jardinería en las dependencias con 14 firmas interesadas; la GESAL-010-005/2020 para el suministro de agua purificada, en el que se participaban siete empresas y la GESAL-011-007/2020 que era para el servicio de fumigación, con 13 buscando el contrato.

Además, la GESAL-015-002/2020 para el suministro de combustible para vehículos oficiales, en la cual se interesaron cinco empresas.

De la Secretaría de Salud (SS) fueron dos declaradas desiertas; la GESAL-012-079/2020 para el servicio integral de osteosíntesis y endoprótesis que buscaban seis empresas y la GESAL-013-098/2020 para la preparación de alimentos para el Hospital del Niño Poblano, Psiquiátrico y el Centro Estatal de Salud Mental (Cesame), con nueve firmas que levantaron la mano.

Mientras que de la Secretaría de Educación Pública (SEP), fueron dos licitaciones para el mismo servicio y ambas fueron declaradas desiertas, se trata de la GESAL-001-001/2020 y la GESAL-002-001/2020 que eran para la adquisición de un vehículo de pasajeros para la Escuela Normal Rural Carmen Serdán, en la primera ocasión no tuvo participantes idóneos y en la segunda sólo se registró una empresa.