Aún gobierno puede “apretarse el cinturón”: AMLO a líder de Morena

Después de que el dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, señalara que las políticas de austeridad “llegaron a su límite”, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo rechazo tras afirmar que ahora es el gobierno quien debe “apretarse el cinturón”.

Durante la conferencia matutina de este viernes, el mandatario respondió al líder morenista que, a diferencia de millones de mexicanos, los funcionarios tienen garantizados sus sueldos “nada despreciables”, a lo que ironizó que “¿por qué no se va a aguantar la austeridad?”.

“Hay quienes dicen que ya no aguanta el gobierno más austeridad, me llamó hasta la atención porque lo dijo el dirigente de Morena, imagínense, cómo estaban mal acostumbrados en general, era una especie de enajenación en donde no importaba que el gobierno gastara y se endeudara”, declaró el López Obrador en Tabasco.

Lo anterior luego de que Ramírez Cuellar declarara que, a causa del recorte del 75 por ciento de gasto corriente a dependencias federales, se ponía en riesgo políticas ambientales, industriales e incluso de financiamiento, por lo que, aunque positiva, la austeridad había “llegado a su límite”.

Reitera austeridad

Respecto a los señalamientos del dirigente, hechos el pasado jueves durante una teleconferencia, el presidente respondió a Ramírez Cuellar.

“Dice: ‘ya no se aguanta la austeridad’, ¿Y por qué no se aguanta la austeridad si nosotros los servidores públicos tenemos garantizado un sueldo? (..) nos están dando un sueldo nada despreciable, entonces, ¿por qué no se va a aguantar la austeridad?, que el funcionario aprenda a vivir en la justa medianía”, dijo el mandatario.

En otro tema, el titular del Poder Ejecutivo se deslindó de los disturbios ocurridos el pasado jueves durante la marcha para exigir justicia por Giovanni, albañil muerto tras ser detenido en Jalisco, luego de que gobernador de la entidad, Enrique Alfaro Ramírez, acusó de la presencia de grupos de choque.

“Claro que no tengo nada que ver absolutamente, no debió mencionarme. Debió señalar, si tiene las pruebas, a los dirigentes de Morena. ¿Por qué dice: ‘El presidente de la República’?, ¿porque me pide a mí que yo intervenga con mi partido?, si yo actúo en forma responsable, no soy dirigente de partido, no soy jefe de grupo, de pandilla”, declaró el otrora fundador de Morena.