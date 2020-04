Barbosa acusa colusión de juezas con bandas delincuenciales de Puebla

El gobierno de Puebla presentará quejas en el Consejo de la Judicatura contra dos juezas por estar presuntamente coludidas con bandas delincuenciales; una de ellas, sostuvo, dejó “ilegalmente libre” a un delegado de Bienestar en la Sierra Norte, pese a que fue detenido por llevar drogas.

Recordó que el fin se semana fue detenido Alfredo Ramírez Hernández, quien se desempeñaba como delegado de Bienestar en municipios de la Sierra Norte, por la posesión de drogas y armas, sin embargo, la jueza que llevaba el caso declaró ilegal la detención por considerar no creíble que portara dichas cosas.

Aseveró que el que lo haya dejado en libertad no significa que no tenga responsabilidad, ya que sostuvo que quien se desempeñaba como funcionario federal está vinculado con grupos criminales.

Por ello, reiteró que se presentarán una queja ante el Consejo de la Judicatura en contra de este personaje, del cual no dio su nombre, pues a pesar de que su gobierno está combatiendo la delincuencia y actúa para detener a objetivos específicos, sigue habiendo funcionarios del poder Judicial que se “coluden con criminales”.

“Yo no voy a detenerme si creen (los jueces) que van a seguir actuando como lo han hecho, se equivocan, vamos al esclarecimiento de todos los casos y que quede claro, si jueces o Ministerios Públicos actúan con absoluta legalidad y no hay colusión de ellos con el crimen. La colusión no solo es de policías, también de jueces y MP, pero conmigo no van a jugar”, advirtió.

A este caso, Barbosa Huerta sumó el de otra jueza que dejó en libertad a la esposa y guarura de “El Negro” –líder narcomenudista preso– pues también catalogó como ilegal la detención argumentando que no era lógico ni creíble la hora en que estaban comercializando drogas y menos si estaba cerca de su casa, lo que atribuyó a “una consideración totalmente subjetiva”.

Este jueves se conforma consejo de solidaridad

En otro tema, el titular del poder Ejecutivo anunció que este jueves informará quiénes integrarán el Consejo Estatal para promover una cadena de solidaridad durante la presente pandemia, a fin de dar paso a la donación de insumos alimenticios para quienes lo necesitan.

Refirió que no serán empresarios, sino que se tomará en cuenta a los ciudadanos que tengan una labor humanitaria “muy especial” en Puebla, así como el gobierno del estado, pues lo que se busca es sumar apoyos durante la contingencia.