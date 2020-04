Trump retira financiamiento de EU a OMS por “mal manejo” de pandemia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a su gobierno retirar el financiamiento del país a la Organización Mundial de Salud (OMS), acusándola de “mal manejo” e incluso “encubrimiento” que llevó a la propagación de la pandemia de Covid-19.

Lo anterior, este martes en conferencia de prensa desde la Casa Blanca, en Washington, justo cuando la Unión Americana se está convirtiendo en el nuevo epicentro de la crisis sanitaria causada por el nuevo coronavirus, con un saldo de 658 mil infectados confirmados y 24 mil fallecidos con diagnóstico.

“Voy a ordenar la suspensión del financiamiento de la Organización Mundial de la Salud, mientras se lleva a cabo una evaluación sobre su mal manejo y el encubrimiento de la propagación del coronavirus», expuso el mandatario.

Sostuvo que Estados Unidos tienen el “deber” de auditar a la OMS por ser el “patrocinador líder”, pues aseguró que se le entregan “entre 400 y 500 millones de dólares al año”.

Asimismo, le reclamó estar “muy centrada en China” y tomar la decisión “desastrosa” de no recomendar a los países no recibir vuelos de ese país, donde se registró el primer brote de Covid-19 en enero pasado.

President @realDonaldTrump is halting funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess WHO's role in mismanaging the Coronavirus outbreak. pic.twitter.com/jTrEf4WWj0

— The White House (@WhiteHouse) April 14, 2020