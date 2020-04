Gobierno da 3 días a ayuntamientos para retirar ambulantes y evitar contagios

El gobierno del estado dio un plazo de tres días a los 217 ayuntamientos para que en el ámbito de sus facultades retiren de la vía pública a los ambulantes, a fin de evitar la propagación del Covid-19, en el caso de la capital desde este martes ya no se instalarán.

En rueda de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta manifestó que dicha actividad genera riesgo de contagio para los comerciantes y para quienes transiten por las calles, por ello pidió que se “limpie” y realice su retiro respetando sus libertades y derechos, así como con diálogo.

El morenista expresó que su administración no puede dar más tiempo, toda vez que el tema es urgente, ya que tan solo en las calles del Centro Histórico de Puebla capital, la presencia de comerciantes informales ha sido alta y “ya no se puede permitir”.

Ambulantes no respetan sana distancia

“Les pidió a las autoridades municipales actúen en el ámbito de sus atribuciones para que limpien la vía pública, que no haya actividad comercial que pueda provocar aglomeración de personas, contagios y la sinergia entre personas que hagan de su roce un riesgo en la transmisión del coronavirus”, pronunció.

Si ben dijo que ya hay algunas autoridades municipales que han tomado cartas en el asunto, no todas han acatado este llamado, esto a pesar de que la instalación de ambulante no está autorizada por la ley y si bien saben que todos tienen derecho al trabajo, se vive un tiempo de urgencia sanitaria y tan sólo en el caso del ayuntamiento de Puebla se ha desentendido del tema.

El mandatario poblano manifestó que esto lo hace porque en su mayoría los ambulantes no respetan la sana distancia y por el contrario se concentran en un número importante de personas, por lo que advirtió que, si los ayuntamientos no actúan, la autoridad estatal podrá asumir estas funciones y actuará en cualquier municipio del estado.

Se llegó a acuerdo con los CH: Segob

Sobre el tema, el secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, señaló que ha tenido reuniones con líderes de agrupaciones de ambulantes del Centro Histórico a quienes se les planteó la situación “crítica” en que se encuentra Puebla por el Covid-19.

El funcionario estatal, sin precisar con cuántos se reunió, afirmó que los líderes ambulantes entendieron el tema, por lo que a partir de este martes y miércoles dejarán de instalarse en las calles hasta que se tengan las condiciones para poder regresar a su actividad.

De igual forma, Barbosa Huerta manifestó que a la par de esto igual se prohíbe la instalación de los tianguis”, por lo que el gobierno del estado actuará conforme a sus atribuciones y respeto a los derechos humanos y de libertades para que se privilegie la salud de los propios comerciantes y los que acuden a comprar.

“Debe haber responsabilidad de las personas, las aglomeraciones en las marisquerías en la Semana Santa dieron la vuelta al mundo, no es posible, fue por razones culturales, dicen que con un caldito de pescado se cura la gripe, no, ya no se puede permitir esto”, subrayó.