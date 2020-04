Reconvertirán 7 hospitales más por Covid-19; contingencia se extiende: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que la contingencia sanitaria por el Covid-19 no concluirá en abril, por lo que se reconvertirán siete hospitales más para atender a los pacientes que así lo necesitan, sumados a los cinco que ya se tiene para esta pandemia.

En rueda de prensa, el mandatario poblano volvió a reiterar a los ciudadanos que hagan a un lado la cultura de “a mí no me pasa nada”, pues han detectado que muchos casos de contagios no son reportados a los sistemas de salud porque las personas no van a atenderse.

El morenista afirmó que su administración ha destinado más de mil millones de pesos al sector salud para enfrentar la situación, al sostener que, si es necesario reconvertir todos los hospitales del estado para el cuidado de los pacientes, lo harán.

Reiteró que la cresta de contagio ya empezó en Puebla, pues no es la otra semana como lo ha dicho en gobierno federal, por ello en el estado se están tomando las medidas adecuadas para ser frente a esta situación y los ciudadanos deben seguirlas, como es la sana distancia y el confinamiento social.

“Este asunto no termina en abril desafortunadamente y el gobierno tendrá la capacidad para resolver los asuntos de salud por el tiempo que dure la crisis, así como para brindar el apoyo alimentario, haciendo lo que le toca en el ámbito de su competencia con las posibilidades institucionales que la ley le da de apoyar la actividad económica”, pronunció.

Ante esto, volvió a pedir a los ayuntamientos que hagan su labor en la materia y no sean omisos, ni que se hagan “los que a ellos no les toca”, pues ante una situación como la que se tiene todos los niveles de gobierno deben hacer equipo para combatirla.

Sector salud atiende 70% de población

Barbosa Huerta aseveró que el sector salud tiene las fortalezas para lo que se necesite, así como las pruebas suficientes y personal médico capacitado, por lo que “está funcionando con mucha fuerza”, ya que atiende al 70 por ciento de la población en el estado.

“Nos estamos preparando para la peor crisis, el llamado es a darle importancia a su salud, a ir a atenderse a cualquier centro, clínica u hospital que les toque, porque están llegando tarde, con tardanzas que pueden ir desde el primero hasta los 10 días, varios de los fallecimientos se deben a eso, muchos llegaron al hospital a fallecer”, expresó.

Aprovechó para lamentar que haya políticos que quieren crear confusión y que solo quieren que le vaya mal al gobierno para afectar a la sociedad, por lo que los comparó con “delincuentes sanguinarias”, por lo que pidió a todos los sectores hacer cosas positivas en esta emergencia que se está enfrentando.