Productores de Cholula piden a gobierno incluirlos en proveedores de despensas

Productores de Cholula señalaron que por la contingencia del Covid-19 sus cosechas se están viendo afectadas por no poder venderlas hasta en un 90 por ciento, por lo que pidieron al gobierno estatal incluir sus productos en los paquetes alimentarios que está dando.

Por ello, instalaron en el zócalo de la ciudad de Puebla, una mesa que muestra las verduras que comercializan como calabacitas, lechuga, col, zanahoria, cilantro, elotes, entre otros perecederos para mostrar la caída en la compra-venta de estas verduras y legumbres.

En rueda de prensa, este domingo, Manuel Hernández, presidente del Frente de Pueblos de Hortalizas y Legumbres, comentó que son alrededor de 700 comerciantes de San Gregorio Atzompa, San Pedro Cholula, San Buena Aventura, Santa Isabel Cholula y San Andrés Cholula los afectados.

Refirió que son entre 150 y 200 toneladas las que producen, mismas que comercializan en la Central de Abastos de la capital, pero al no poder venderlas no tienen ingresos y a su vez se están echando a perder por tenerla acumulado en sus casas.

“Nosotros no podemos parar la planta, no le podemos decir a la planta que no crezca, es como nosotros los humanos que todos los días crecen, por eso le pedimos a los ciudadanos que nos eche la mano comprando la mercancía y al gobierno, lo mismo”, pronunció.

Recordaron que el gobierno del estado comenzó a entregar el sábado pasado despensas, en las que podría incluir sus productos como haba, frijol, amaranto, legumbres, hortalizas, entre otros.

Comentó que la ausencia de trabajo genera delincuencia, violencia e inseguridad, por lo que pidieron a la administración estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) y de Economía (SE), conocer los mecanismos para atender la contingencia.

Semilla se encarece por aumento del dólar

Refirió que no basta con decir de manera oficial que las personas se resguarden en su casa, pues también se deben tomar medidas para que la producción del campo no se vea afectada, ya que “no hay que olvidar” que con esta situación este sector “se pone en parálisis”.

Indicó que después de que pase la contingencia por el Covid-19, se generará una afectación a la economía familiar, pues si ellos como agricultoresno siembran habrá escases en los productos de la canasta básica, lo que podría hasta encarecer las mercancías por la falta de los mismos.

Esto, porque sostuvo que varias de las semillas que utilizan para sembrar se están comercializando en dólares, por lo que ante esta contingencia la moneda norteamericana está inestable y en días baja y otros sube, lo que a ellos afecta para comprarlas.

Ante la pregunta de cuánto es lo que han perdido en términos económicos, sólo reiteró que es entre el 80 y 90 por ciento, dado que solo están vendiendo dos días a la semana porque la gente tiene necesidad de comprar, sin embargo, la producción es diaria.

“Sabemos que hubo una licitación por parte del gobierno para conformar las despensas, nosotros no le pedimos que nos dé, sino que nos tome en cuenta como productores, igual somos familias de escasos recursos, no queremos que nos regale, sino que nos compre a un precio justo”, expresó.