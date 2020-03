Inicio Noticias Puebla Barbosa anuncia decreto para apoyos alimentarios por contingencia en Puebla

Barbosa anuncia decreto para apoyos alimentarios por contingencia en Puebla El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que emitirá un decreto de apoyo alimentario y universal, con el fin de evitar una emergencia entre las familias por el confinamiento social para por el coronavirus, cuya entrega será de manera directa. En rueda de prensa, manifestó que en una primera instancia se busca ayudar a los sectores más vulnerables, por lo que dicho documento debe estar a más tardar esta semana para empezar con la repartición de despensas. Aseveró que será casa por casa y no habrá intermediarios como líderes, agrupaciones, ni sindicatos o representantes de colonias, pues lo que se busca es “responderle a la gente” con eficacia y con honradez. Manifestó que para atender esta contingencia hay tres prioridades a las que se deben enfocar, una es la infraestructura médica para atender los casos, la cual ya está en marcha; la segunda es la subsistencia, en la que criticó que no haya solidaridad que debió haberse presentado, pues los patrones están mandando a sus trabajadores a sus casas sin algún tipo de sueldo. Mientras que la tercera, dijo, es generar la reactivación económica, para lo que se debe trabajar en conjunto con los empresarios, ya que por el momento están enfocados en brindar la atención en salud y en alimentación; “primero es lo primero”. Descarta promover toque de queda por Covid-19 Por otra parte, Barbosa Huerta descartó implementar algún toque de queda o Estado de excepción para Puebla, al argumentar que eso es una facultad constitucional que le compete a la Federación, mas no al estado ni a los municipios, por lo que pidió “no confundirse” Aunque el ayuntamiento sólo pidió a través de perifoneo quedarse en sus casas, el mandatario lo criticó al argumentar que “no se le puede prohibir a los poblanos que no salgan”. Añadió que, pese a la contingencia de salud, su administración no frenará la lucha contra la delincuencia, por lo que seguirán los operativos en la capital, así como los cambios de mandos policías en otros municipios. apoyo alimentario covid-19 miguel barbosa

