Gobierno exhorta a pagar a empleados pese a no laborar por contingencia

Gobierno exhorta a pagar a empleados pese a no laborar por contingencia Ante una contingencia mayor del Covid-19 en Puebla, el gobierno estatal exhortó a empresas a que se pague a los trabajadores que han sido enviados a sus casas para no laborar por la contingencia, pues los afectados están en su derecho de demandarlos. Así lo informó, en rueda de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien indicó que está crisis no solamente será de salud, sino también humanitaria, por lo que los gobiernos la tienen que enfrentar juntos en la que los privados igual deberán ayudar. Refirió que en el caso de la exención en el pago de impuestos al sector empresarial sería con el fin de que éstos mantengan las fuentes de empleo, así como puedan cumplir con sus obligaciones sin afectar a sus colaboradores. Indicó que el gobierno federal maneja un programa de reactivación económica por 25 mil millones de pesos, y aunque en Puebla aún no se tiene un monto preciso, en primer término, se analizará la exención de impuestos, pues el estado no puede ser omiso a este tema. “En Puebla las medidas se están tomando anticipadamente, como igual lo están haciendo a nivel nacional, estamos yendo adelante, hoy tenemos nueva reunión para establecer mecanismos de coordinación y asegurar el abasto de insumos de toda índole en mercados, tiendas y demás centros de consumo”, enfatizó. A la par de eso, el mandatario poblano adelantó que ya se está trabajando en el apoyo social que dará su administración, el cual se basará en la entrega de despensas para satisfacer sus necesidades alimentarias como respuesta a la crisis que viven algunas personas con el cierre de negocios o despido por la situación epidemiológica que se vive. Sostuvo que él estará supervisando la logística de entrega de estos apoyos, ya que serán de manera masiva, por lo que advirtió que serán sin algún tipo de condicionamiento o sesgo político que no sea el ayudar a los que lo necesiten. Emiten decreto para apoyar a trabajadores Precisó que lo que se busca es dotar de cantidades suficientes y equilibrada a los grupos vulnerables del estado como son los adultos mayores, para que la pasen “lo menos mal posible”, por lo que una vez que se tenga la logística la darán a conocer. “Estamos trabajando en la integración de las despensas suficientes para enfrentar este mes, la logística de su reparto y poder tener a toda nuestra sociedad en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias, eso es lo primero que debemos hacer, por lo que debemos estar pendiente de la gente”, expresó. Por otra parte, durante la rueda de prensa, el consejero Jurídico, Ricardo Velázquez Cruz, dio a conocer un decreto publicado por el gobierno estatal en el que se exhorta a los patrones a cumplir con la remuneración correspondiente por la relación laboral a sus trabajadores, esto con el fin de no provocar una crisis mayor. Aunque refirió que, si bien están suspendidas las actividades en órganos de justicia laboral, dejó entrever que se presentaría una denuncia colectiva en contra de aquellos patrones o empresas que incumplan con la Ley Federal del Trabajo y hagan caso omiso a sus obligaciones patronales. Covid-19 Puebla miguel barbosa

