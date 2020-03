Inicio Noticias Salud Falso que Covid-19 se transmite por aire o materia fecal: OMS

Falso que Covid-19 se transmite por aire o materia fecal: OMS La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que la enfermedad Covid-19 no se puede transmitir por el aire o por materia fecal, si no a través de las pequeñas gotas que expulsan los contagiados al toser, estornudar o hablar. El órgano refirió que las partículas que producen las personas infectadas son muy pesadas para viajar en el aire, por lo que rápidamente caen al piso o a alguna superficie, por lo que se puede adquirir el virus si se toca un área contaminada y después la cara sin antes lavarse las manos. De igual forma, se puede dar un contagio si se está a menos de un metro de distancia de una persona con Covid-19, refirió la organización. La OMS indicó que la transmisión por aire se produce cuando hay presencia de microbios dentro de los núcleos de gotas, los cuales pueden permanecer en el aire durante largos periodos, sin embargo, la evidencia científica de la transmisión del virus por aire es escasa. Por tanto, llamó a conservar una distancia de al menos un metro entre personas, lavar manos constantemente y evitar tocar ojos, nariz y boca, mientras que el uso de mascarilla solo es necesario si tiene tos o estornudos, o si atiende con la infección o la sospeche. Editado por David Celestino coronavirus Covid-19 México oms

