Los mexicanos pueden parar al Covid-19: investigadora Ante la contingencia por el Covid-19, los ciudadanos deben poner de su parte para frenar la pandemia, pues es obligación de todos cuidarse y ser responsable, señaló Claudia Ramón Pérez, catedrática e investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Upaep. Algunos sectores sociales están respondiendo de manera creativa ante la falta de materiales médicos para que el sector salud pueda trabajar, detalló. Recordó que una de las principales recomendaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud (OMS), además del lavado frecuente de las manos, es el distanciamiento social de las personas y la invitación de quedarse en casa, acción que debe priorizarse. Asimismo, pidió que se tengan presentes los casos de enfermos y número de muertos en países como Italia, España y casos sobresalientes como el de Corea del Sur o Singapur para revisar qué se está haciendo como país para enfrentar esta enfermedad. En ese sentido, refirió que los países mencionados en primer lugar no llevaron a cabo las medidas preventivas a tiempo, por lo que ahora “están pagando las consecuencias de esas omisiones”. Con respecto a América Latina, la académica indicó que algunos mandatarios no han tomado acciones de una manera seria y han manifestado que es una situación que no debe asustar a los ciudadanos, lo que está propiciando que no se puedan detectar los casos que están generando los contagios de más personas. Sin embargo, reconoció el actuar del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien generó un bloque de contención y destinó una partida presupuestal para atender la emergencia sanitaria, lo que está “dando resultados positivos”. Mientras que, en el ámbito económico, recordó que en México y América Latina predomina la economía informal, por lo que el impacto será mayor de lo esperado. Finalmente, exhortó a las personas a ser solidarias con los sectores vulnerables, entre ellos, quienes tienen que salir a buscar el sustento para sus familias a diario, pues “todos necesitamos de todos”. covid-19 sectores vulnerables solidaridad upaep

