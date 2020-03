Inicio Noticias Municipios Centro Ministeriales de la FGE realizan cateo en rancho de Amozoc

Ministeriales de la FGE realizan cateo en rancho de Amozoc Ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla realizan un cateo en un rancho del municipio de Amozoc, donde el pasado lunes seis personas fueron asesinadas a balazos a bordo de una camioneta. El gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó el despliegue en la conferencia de esta mañana, donde indicó que se siguen dos líneas de investigación en los homicidios, aunque no precisó si se trata de los casos del 23 de marzo. Aquel día, reportes indicaron que alrededor de las 2:00 horas, seis hombres circulaban en una camioneta blanca en el barrio de La Preciosa, del municipio referido, cuando fueron interceptados por un comando que abrió fuego contra ellos. Vecinos alertaron a los números de emergencia las múltiples detonaciones, por lo que efectivos y ministeriales arribaron para acordonar la zona y confirmar el deceso de los seis varones, a lo que elementos de la FGE realizaron las diligencias correspondientes. El altercado sucedió a unas horas de que se reportara el hallazgo de restos humanos la colonia La Joya, presumiblemente embolsado y maniatado. cateo Amozoc

