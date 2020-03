Inicio Noticias Educación En tiempos de Covid-19, infórmate y no compartas noticias falsas

Your browser does not support the video tag.

En tiempos de Covid-19, infórmate y no compartas noticias falsas El sobreconsumo de noticias y contenido engañoso puede generar angustia, ansiedad y pánico, advierte el académico de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Cuauhtémoc Cruz Isidoro, quien invitó a verificar la información que se comparte en internet. En medio de la pandemia de Covid-19, la red se ha visto inundada con noticias acerca de este nuevo virus, por lo que antes de compartir información con familiares y conocidos es importante buscar al menos dos o más fuentes confiables que confirmen la noticia, explicó el docente. Recomendó que para informarse de manera correcta, sin incurrir en noticias falsas que fomentan el estrés propio y ajeno, se consuman medios serios o cuyo rigor periodístico esté avalado, ya sea tradicionales o digitales. Atender las indicaciones dadas directamente por fuentes gubernamentales y, en caso de recibir información engañosa, someterla a un análisis ortográfico, gramática, así como el recurso audiovisual que acompaña la nota De igual forma, el académico insistió a no compartir información sin antes haberla verificado y a limitar el consumo de medios, “mantenerse informado, pero no demasiado”, asintió. Ser prevenido con datos personales Cruz Isidoro resaltó que en estos momentos donde se ofrece a través de páginas y aplicaciones servicios de salud y ocio se debe tener cuidado de la información personal que se proporciona y señaló que “el uso del internet nos sobreexpone en el uso de datos personales para acceder a plataformas”. Recomendó que al navegar en internet se verifique que la dirección web comienza con https://, pues se trata de un protocolo de transferencia segura de hipertexto. Nunca compartir información sensible sobre ti o alguien más como dirección, teléfono, tipo de sangre, enfermedades crónicas o alergias, así como verificar que los sitios de salud están avalados por instituciones serias. Asimismo, al hacer videollamadas o compartir contenido en redes sociales, asegurarse de que la información visual no revela datos de identidad o ubicación. Editado por David Celestino Covid-19 Puebla Fake news Ibero Puebla

Etiqueta: Covid-19 Puebla Fake news Ibero Puebla