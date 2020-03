Inicio Noticias Puebla SS federal actualiza cifra de enfermos de Covid-19 y suman 45 en Puebla

Your browser does not support the video tag.

SS federal actualiza cifra de enfermos de Covid-19 y suman 45 en Puebla En menos de 24 horas, en Puebla se confirmó otro caso de Covid-19, pues la Secretaría de Seguridad (SS) federal informó que la cifra es de 45; el último se trata de una mujer de 27 años que viajó a Estados Unidos. De acuerdo con el reporte de la SS federal, 30 son casos importados, es decir que contrajeron el virus en otros país; a su vez, 15 procedieron de España y 15, de Estados Unidos. Los otros 15 se contagiaron por contacto. Por sexo, 25 son hombres y 20, mujeres, mientras que los rangos de edad van de los 21 a los 76 años. Esta mañana, el secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe Téllez, actualizó la cifra a 44 y recordó que el caso del asintomático que fue dado de alta. Indicó que la capital poblana y la zona de Cholula son los lugares con más presencia del virus. No. Caso Estado Sexo Edad Fecha inicio síntomas Identificación por Covid Procedencia Fecha de llegada a México 20 Puebla M 31 05/03/2020 confirmado España 09/03/2020 30 Puebla M 31 09/03/2020 confirmado España 08/03/2020 39 Puebla M 30 09/03/2020 confirmado España 09/03/2020 52 Puebla F 27 05/03/2020 confirmado España 09/03/2020 59 Puebla F 31 10/03/2020 confirmado contacto NA 72 Puebla M 32 11/03/2020 confirmado EU 07/03/2020 84 Puebla F 27 09/03/2020 confirmado España 09/03/2020 85 Puebla M 31 09/03/2020 confirmado España 09/03/2020 107 Puebla M 25 10/03/2020 confirmado España 09/03/2020 117 Puebla M 64 08/03/2020 confirmado EU 08/03/2020 125 Puebla F 24 16/03/2020 confirmado contacto NA 185 Puebla F 32 15/03/2020 confirmado España 15/03/2020 209 Puebla M 21 17/03/2020 confirmado España 15/03/2020 212 Puebla M 56 14/03/2020 confirmado EU 07/03/2020 214 Puebla M 24 14/03/2020 confirmado EU 07/03/2020 228 Puebla F 30 16/03/2020 confirmado EU 15/03/2020 333 Puebla M 29 13/03/2020 confirmado contacto NA 334 Puebla M 33 13/03/2020 confirmado EU 12/03/2020 336 Puebla F 49 14/03/2020 confirmado España 04/03/2020 342 Puebla F 28 15/03/2020 confirmado EU 17/03/2020 363 Puebla F 39 18/03/2020 confirmado EU 13/03/2020 391 Puebla F 76 17/03/2020 confirmado EU 20/03/2020 396 Puebla M 51 13/03/2020 confirmado contacto NA 397 Puebla F 66 15/03/2020 confirmado España 09/03/2020 398 Puebla M 28 16/03/2020 confirmado EU 15/03/2020 400 Puebla M 73 16/03/2020 confirmado España 15/03/2020 417 Puebla F 23 11/03/2020 confirmado España 15/03/2020 423 Puebla F 69 17/03/2020 confirmado contacto NA 425 Puebla M 72 16/03/2020 confirmado contacto NA 426 Puebla F 38 18/03/2020 confirmado EU 18/03/2020 431 Puebla F 48 19/03/2020 confirmado contacto NA 432 Puebla M 31 13/03/2020 confirmado España 15/03/2020 433 Puebla M 26 12/03/2020 confirmado contacto NA 436 Puebla M 24 20/03/2020 confirmado contacto NA 479 Puebla F 31 16/03/2020 confirmado España 15/03/2020 503 Puebla F 22 22/03/2020 confirmado contacto NA 505 Puebla F 47 16/03/2020 confirmado EU 15/03/2020 506 Puebla M 42 18/03/2020 confirmado contacto NA 509 Puebla M 48 16/03/2020 confirmado EU 15/03/2020 522 Puebla M 27 23/03/2020 confirmado contacto NA 523 Puebla F 35 21/03/2020 confirmado contacto NA 551 Puebla M 50 22/03/2020 confirmado contacto NA 554 Puebla F 60 16/03/2020 confirmado EU 11/03/2020 560 Puebla M 44 18/03/2020 confirmado contacto NA 561 Puebla M 27 23/03/2020 confirmado EU 18/03/2020 coronavirus Puebla covid-19 Covid-19 Puebla

Etiqueta: coronavirus Puebla covid-19 Covid-19 Puebla