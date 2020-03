Inicio Noticias Puebla Aumenta a 44 los poblanos contagiados de Covid-19; están en 7 municipios

Aumenta a 44 los poblanos contagiados de Covid-19; están en 7 municipios El número de personas contagiadas por el Covid-19 en Puebla subió a 44 para este jueves, además de que son siete los municipios donde se tiene presencia del virus, siendo la capital poblana y la zona de Cholula donde más casos se tiene registrados. En rueda de prensa, el secretario de Salud (SS), Jorge Humberto Uribe Téllez, manifestó que de esta cifra 24 son hombres y 20 mujeres, además de que la edad promedio de los infectados ronda entre los 21 y 76 años. Detalló que del total de casos 31 personas que contrajeron el virus fue por importación, diez más están asociados a importación y tres de transmisión comunitaria, es decir, de persona a persona que no tuvieron contacto con poblanos que hayan viajado al extranjero, así como el portador asintomático que fue dado de alta. El funcionario estatal precisó que hasta el momento se tienen 43 muestras pendientes de conocer los resultados en el Laboratorio Estatal de Salud, por lo que en las siguientes horas podría variar la cifra de contagiados en el estado. Indicó que los hospitalizados siguen siendo los mismos dados a conocer el miércoles pasado, por lo que se mantiene en siete, de los que tres están en el Hospital Puebla, dos en el Issstep 5 de Mayo, uno en el Ángeles, uno en la Ciudad de México. Uno será dado de alta este jueves. Refirió que los municipios donde se registran los casos son Puebla capital en primer lugar con 25, San Andrés Cholula con 12, Izucar de Matamoros con dos, Teziutlán con uno, Ciudad Serdán con uno, Huejotzingo con uno, Tlapanalá con uno y uno más del estado de Guerrero. Agregó que el número de personas a las que mantienen en vigilancia por haber tenido contacto con contagiados igual subió a 206, mismas a las que revisarán durante los 14 días que se estiman de evolución de virus para afirmar o descartar la portación de Covid-19. #TomaNota, sube a 45 personas las infectadas con #Covid-19 en #Puebla y se mantiene en 7 las hospitalizadas, además de que los casos se distribuyen en 7 municipios, la mayoría se encuentra en la capital y Cholula, informó el titular de @SaludGobPue, @JorgeHumbertoU. @angulosiete pic.twitter.com/ga96c94Trq — €ddiiy (@Edd_Eddiiy) March 26, 2020 Hospital de Cholula se enfocará a pacientes Covid-19 Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que para atender la contingencia en el estado se habilitará el Hospital General de Cholula únicamente para atender a pacientes con enfermedades respiratorios que puedan estar relacionados con el Covid-19. Indicó que están en el proceso de la adquisición de 100 camas para dicho nosocomio en una primera instancia, así como de otros insumos, además de que se está revisando la compra de reactivos, material y demás medicamento que se necesita para esta situación y para que cumplan con lo establecido en al Cofepris. “Estamos en un proceso muy intenso de preparación, adquisición de servicios, insumos, para todo tipo de circunstancias que pudieran presentarse en la evolución de estas crisis, estamos listos, nos estamos preparando todos los días, estamos haciendo un plan de respuesta a las necesidades de la gente, porque podría ser que se ampliara más”, asentó. Sobre el tema, Uribe Téllez manifestó que con esta reconversión del nosocomio será tanta para adultos como para menores de edad, además de que dejó abierta la posibilidad de que el Hospital del Niño Poblano, en caso necesario, igual sea utilizado para atender los casos. coronavirus Puebla Covid-19 Puebla gobierno estatal Secretaría de Salud

