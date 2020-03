Inicio Noticias Puebla Puebla sube a 38 personas con Covid-19; dos son de transmisión comunitaria

Puebla sube a 38 personas con Covid-19; dos son de transmisión comunitaria Puebla subió a 38 casos de personas que han dado positivo con Covid-19, lo que significa el 26.6 por ciento respecto a los 30 que había el martes, además de que el número de hospitalizados igual aumentó a ocho y hay diez pruebas en proceso de resultado. Así lo informó, en rueda de prensa, el secretario de Salud (SS), Jorge Humberto Uribe Téllez, quien agregó que del total de casos, 28 son importados de poblanos que viajaron al extranjero, siete asociados a importación, dos con transmisión comunitaria (cuyos casos no se puede determinar dónde contrajeron el virus, pues no viajaron ni estuvieron en contacto con alguien que haya ido a otro país), mientras que el otro fue dado de alta por ser portador asintomático. El funcionario estatal comentó que de los ocho internados, tres están en el Hospital Puebla, dos en el Issstep de San Manuel, uno en el General de Cholula, uno en el Ángeles y otro más que se trasladó a un nosocomio de la Ciudad de México, como se informó el martes pasado. Indicó que hasta el momento se han aplicado 158 pruebas en el Laboratorio Estatal de Salud, de las que están pendientes por conocer el resultado, por lo que la cifra de personas contagiadas de coronavirus podría varias en las siguientes horas. El secretario comentó que con la aplicación de Call Center que se habilitó el martes, se registraron 535 visitas de las que 413 de ellas fueron verdes, 53 amarillas, 69 rojas, mismas que se consultaron de inmediato y de estas sólo se confirmaron como rojas cinco, de las que cuatro fueron por parte del IMSS y una de la Secretaría de Salud. Precisó que de los poblanos que están en aislamiento domiciliario, indico que son 150, aunque aclaro que este grupo se va moviendo, debido a que se manejan 14 días, de los que unos lo van cumpliendo paulatinamente, pero otros van entrando conforme pasan los días. Pide hacer uso responsable de plataformas Ante esto, pidió a la población ser consiente en el uso de las plataformas digitales que se habilitaron desde el martes pasado, a fin de que se haga lo utilicen las personas que consideren que tienen síntomas y se les pueda dar la atención adecuada sobre ello. En su intervención, el subdirector de Vigilancia Epidemiológica, José Fernando Huerta Romano, indicó que los 38 casos de personas contagiadas están distribuidos en los municipios de Puebla, San Pedro Cholula, Teziutlán, Huejotzingo, Tlapanala y Ciudad Serdán. El funcionario refirió que comportamiento comunitario del coronavirus “era inevitable”, por lo que iba a pasar y seguirá en a sintonía, ya que se es un virus que llegó para quedarse y ante esto deben tomarse las medidas sanitarias dadas a conocer. Indicó que si bien hay gente que va estar expuesta deben tomar sus precauciones, porque estando encerrados en casa tampoco es significativo de que van estar protegidos, pues alguien del exterior puede ser quien los contagie. Finalmente, manifestó que el gobierno estatal sigue en concordancia las medidas de la Federación y debido a la evaluación de la epidemia se activa una nueva estrategia de detección, en la que, por ejemplo, se realizarán las pruebas a uno de cada 10 pacientes que presente contingencias respiratorias leves. coronavirus Puebla Covid-19 Puebla Secretaría de Salud

