Inicio Noticias Puebla Salud confirma 30 casos de Covid-19 en el estado; hay 26 pruebas pendientes

Your browser does not support the video tag.

Salud confirma 30 casos de Covid-19 en el estado; hay 26 pruebas pendientes El secretario de Salud (SS), Jorge Humberto Uribe Téllez, informó que subió a 30 los casos de personas contagiadas con Covid-19, una de ellas se encuentra en la Ciudad de México, mientras que hay 26 pruebas pendientes de conocer los resultados. En rueda de prensa, el funcionario estatal señaló que, del total de casos, dos de ellos están reportados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), además de que cinco de ellos están hospitalizados, y otro paciente se trasladó a un nosocomio especializado en la capital del país. Acompañado del gobernador Miguel Barbosa Huerta, indicó que en las siguientes horas el número de casos cambiará por las muestras pendientes que se tiene, por lo que ya se está pasando por una situación adversa, ya que México ya se encuentra en la fase 2. El secretario refirió que gasta el momento se han tomado 132 muestras en el Laboratorio Estatal de Salud, a la par de aseverar que desde hace días en la entidad se están adoptando medidas de dicha etapa para evitar que la curva de contagio se propague. #TomaNota, @SaludGobPue informa que subió a 30 las personas que han dado positivo de Coronavirus en #Puebla, de los cuales dos son de pacientes del #IMSS, además de que hay 30 muestras pendientes de su resultado, informó el titular de la dependencia @JorgeHumbertoU. @angulosiete pic.twitter.com/OdDvaEVJVG — €ddiiy (@Edd_Eddiiy) March 24, 2020 Detalló que los pacientes que están en nosocomios son tres en el Hospital Puebla, uno en el Ángeles y otro en el General del Cholula, así como el adulto mayor de 73 años que se encuentra en una clínica de especialidades en la Ciudad de México. En ese tenor, adelantó que a partir del miércoles el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) comenzará con la distribución de recursos extraordinarios en todo el país, incluido Puebla, para atender la pandemia del coronavirus durante los siguientes días. En su intervención, Barbosa Huerta manifestó que hasta el momento los casos reportados en Puebla son de importancia, por lo que no hay contagio horizontal, es decir de persona a persona, por lo que con el decreto anunciado el lunes se busca evitar la transmisión de manera masiva. “Desde ayer, con los acuerdos que ya conocen y que se publicaron, hemos tomado medidas, es una situación adversa por la que estamos pasando, pero estamos actuando para atenderla, para actuar de forma responsable, vemos a la sociedad enterada e informada”, pronunció. El mandatario poblano refirió que el presupuesto que se designe será en primer lugar para abastecer a los hospitales, a fin de satisfacer las necesidades en temas sanitarios, ya que dijo hasta el momento desconocer cuál será la partida específica para Puebla. Independientemente de eso, aseguró que su gobierno ya tiene previsiones “enormes” para el estado para cubrir las necesidades de los 58 hospitales que se tienen en la entidad, así como las unidades médicas.

Habilitan plataformas para atender posibles casos Por otra parte, durante la rueda de prensa dieron a conocer que el gobierno estatal habilitó tres plataformas digitales gratuitas para la atención de posibles casos del Covid-19, así como la aclaración de dudas que tengan los poblanos sobre el tema y puedan hacerse una autoevaluación por sospecha del virus. Jesús Ramírez Díaz, subsecretario de Gobierno Digital y Transparencia, informó que una de ellas es una aplicación que consiste en un cuestionario con inteligencia artificial, que calificará el riesgo que tiene en ese momento los ciudadanos. Explicó que en esta primera parte se tendrán que dar los datos generales de la persona, los segundos datos relacionados con los factores de riesgo y la tercera fase es que se den a conocer si hay síntomas relacionados con portadores de Covid-19. Otra de las plataformas que se tendrán habilitadas es a través de un enlace telefónico al número 800 581 4444 para la cual, pidió ser responsables, mientras que la tercera es por medio de la página web HTTP://previenecovid19.puebla.gob.mx. El funcionario manifestó que, si el resultado que se dé podría ser de una persona con probabilidad del virus, hay un centro de atención que permitirá rastrear a los poblanos que pudieran ser portadores, ya que la plataforma solicita un número telefónico de contacto para localizarlos y hacerles una visita. Agregó que esto igual permitirá generar un mapa digital al que las autoridades estatales podrán usar como una herramienta, a fin de conocer que podría estarse dispersando el contagio del virus de Covid-19 en el estado. “Estas tres plataformas de información se cruzan de forma inmediata y se mandan los escenarios de forma rápida, para que con ello manejar los resultados en tres escenarios posibles, una probabilidad alta, una mediana o caso sospechoso y el tercero que es muy poco probable”, concluyó. coronavirus Puebla Covid-19 Puebla miguel barbosa

Etiqueta: coronavirus Puebla Covid-19 Puebla miguel barbosa