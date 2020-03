Inicio Noticias Salud IMSS asegura hay insumos para trabajadores en Puebla

IMSS asegura hay insumos para trabajadores en Puebla El IMSS en Puebla aseguró que se cuenta con los insumos suficientes para que trabajadores puedan realizar sus actividades durante la contingencia por la pandemia de Covid-19. De acuerdo con un boletín, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sindicato del Seguro Social (Sntss) realizaron una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo, luego de que sindicalizados acusaron la falta de insumos y exigieron la renuncia de la delegada Aurora Treviño García, aunque no se mencionó nada al respecto en el comunicado. Además, acordaron mantener continua capacitación al personal sobre el plan estratégico para la atención de la contingencia Covid-19, dirigido a todo el personal de las Unidades de Medicina Familiar y hospitales. Por otro lado, de manera conjunta, el líder del Sntss y autoridades atendieron a los integrantes del movimiento Observatorio Laboral y Movimiento Nacional Ruta 5, para darles a conocer los alcances de la reunión y los avances en la toma de decisiones en favor del personal del Instituto y la derechohabiencia. Finalmente, se acordó dar seguimiento y supervisión de las acciones correspondientes con relación a la capacitación continua, dotación de insumos, de personal, así como la permanente difusión de campañas apegadas al plan estratégico para enfrentar la contingencia Covid-19. desabasto Puebla IMSS Puebla

