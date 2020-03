Inicio Noticias Puebla Descuento a estudiantes se suspende hasta el 20 de abril: SMT

Descuento a estudiantes se suspende hasta el 20 de abril: SMT La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) informó que continúa con el Pase de Revista Vehicular en la capital poblana, así como aseguró que el descuento para estudiantes en el transporte público no aplicará del 23 de marzo al 20 de abril. Con el fin de garantizar que concesionarios y operadores cumplan con la modernización y con las medidas de prevención sanitarias, la dependencia señaló que supervisó 130 unidades del servicio público los días 19 y 20 de marzo en el Parque Ecológico. De estas, un total de 79 contaban con cámaras de videovigilancia, mientras que 51 presentaron su contrato correspondiente. Derivado de esta acción, ningún vehículo fue infraccionado o remitido al depósito vehicular. Además, la secretaría exhortó a los concesionarios y operadores del transporte público a adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar contagios del Covid-19 (coronavirus) tales como: limpiar con agua y jabón el interior de las unidades, desinfectar los asientos, pasamanos, puertas, ventanas, timbres, y el volante del operador, así como evitar sobrecupo. El Pase de Revista Vehicular continuará del 23 al 27 de marzo en la capital poblana, en un horario de 9:00 a 17:00 horas. Durante los trabajos se tomarán en cuenta las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud (SS) federal. Secretaría Movilidad y Transporte transporte público transporte público Puebla

