Covid-19 se acelera, pero se puede cambiar su trayectoria: OMS El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la pandemia del Covid-19 “se acelera”, pero estimó que es posible modificar su propagación si se pasa “al ataque” de la enfermedad, por lo que instó a realizar pruebas clínicas y a endurecer las precauciones. El hombre al frente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que hasta el día de hoy hay en el mundo mas de 300 mil casos, lo cual calificó como “desgarrador”, tras anunciar que la pandemia se “acelera”, a la vez que aseguró que puede “cambiarse su trayectoria”. Señaló que “no somos espectadores indefensos”, e instó a pasar “al ataque” al implementarse nuevos ensayos clínicos y endurecer las medidas preventivas como la cuarentena. Asimismo, detalló que la enfermedad tardó 67 días desde su primer caso en alcanzar los 100 mil contagios, y solo cuatro días después se llegaba a los 300 mil casos, entre los países más afectados China, donde empezó el brote, e Italia, el principal foco de infección en Europa. covid-19 oms Tedros Adhanom Ghebreyesus

