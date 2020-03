Inicio Noticias Puebla No habrá sanciones a escuelas que adelanten suspensión de clases: SEP

No habrá sanciones a escuelas que adelanten suspensión de clases: SEP Melitón Lozano Pérez, titular de la SEP, señaló que no habrá sanciones a las escuelas ni alumnos que adelantaron la suspensión de clases esta semana, aunque hizo un llamado a seguir las medidas que se emitieron a nivel federal desde el sábado pasado. En rueda de prensa, el secretario de Educación Pública (SEP) comentó que, las acciones que se dieron a conocer el fin de semana que ordenó la suspensión de actividades a partir del 20 de marzo, son para que maestros y directores planeen actividades académicas con el fin de instruir a los alumnos para que no dejen de estudiar. Luego de que algunas instituciones privadas de Puebla dieron a conocer que desde este martes y el miércoles suspenderán las clases ante la contingencia del Covid-19, el funcionario estatal recordó que se suspenderán las clases hasta el 20 de abril en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, así como aquellas de los tipos medio superior y superior. Estos días –sostuvo– se deberán realizar recreos escalonados, se suspenderán ceremonias cívicas y eventos que impliquen grandes concentraciones de gente, entre ellas los desfiles de primavera. Escuelas deben instalar comisión de salud Precisó que se hará la instalación de una comisión de salud en las escuelas, integrada por directivos, maestros y padres de familia, quienes se tendrán que reunir esta semana para organizar a la comunidad escolar en tres comisiones, enfocadas en la corresponsabilidad, limpieza y comunicación y difusión de materiales de apoyo que emita la Secretaría de Salud (SS). Incluso, mencionó que hay medidas que competen a otras fases de la contingencia, por lo que será el titular de SS, Jorge Humberto Uribe Téllez, quien determinará si hay un problema mayor. “No estamos en el momento de confrontar a la sociedad como para emitir sanciones, pero sí comunicación, me comunicare con ellos y les diré la importancia de estas medidas porque si se van desde ahorita, regresarán y no se habrán organizado, aquí lo más importante es que se cumplan estos propósitos”, concluyó. covid-19 escuelas Melitón Lozano Pérez SEP

