BUAP azuza a su comunidad a marchar contra propuesta de órgano de control

El Consejo Universitario de la BUAP incitó a su comunidad a protestar contra la propuesta del gobernador Miguel Barbosa Huerta de instalar un Órgano de Control Interno que vigile el ejercicio correcto de los recursos.

En sesión extraordinaria, aprobaron también, por unanimidad, exhortar al Congreso de Puebla, ya que han escuchado “con preocupación” la instalación de dicho órgano y de que el Ejecutivo nombre al titular, pues mencionaron que las revisiones “solamente deben estar en manos de maestros y alumnos”.

Al destacar que su “orgullo de ser lobo se siente agredido”, comentaron que el grupo colegiado, compuesto por directivos, estudiantes, docentes y trabajadores independientes son los que únicos que “deciden” el rumbo de la universidad, por lo que dijeron no necesitar que un Órgano Interno los revise, ya que supuestamente ellos lo hacen con “profesionales bien preparados”.

Pese a lo dicho, aseguraron que no se oponen a transparentar sus recursos, aunque la Auditoria Superior del Estado (ASE) giró una multa de 12 mil 322 pesos al rector Alfonso Esparza Ortiz, por negarse a entregar documentos sobre las cuentas de la institución, durante la auditoria preventiva realizada en diciembre pasado.

Por otra parte, por mayoría de votos le negaron al profesor Eduardo Rodríguez Villegas contender por la dirección de la Facultad de Psicología, quien el pasado miércoles acusó un bloqueo por parte del CU en su intención de postularse.

En el fallo, argumentaron que el académico no podía competir por no cumplir con los requisitos de ser profesor titular y no haber presentado el titulo original de su licenciatura; no obstante, durante la sesión Rodríguez Villegas alzó en el aire un documento certificado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) que avalaba su grado educativo y su licencia, lo cual fue corroborado por otro catedrático.

Pese a los argumentos esgrimidos por el Consejo y que señalaron ser legales, no quisieron cederle la palabra al profesor, quien tuvo que limitarse a escuchar los comentarios en contra sin poder defenderse.

Aprovechan violencia de género y se suman a paro

Sobre otro tema, avalaron por unanimidad que la BUAP se sume al paro #UnDíaSinNosotras, donde las estudiantes, profesoras y trabajadores podrán ausentarse sin represalias.

También aprobaron crear el programa “Salvando Vidas”, que buscará atender a las alumnas con tratamiento psicológico, médico, alimenticio y apoyo legal, mismas labores que serían realizadas por expertos en la materia para incentivarlas a separarse de manera voluntaria del entorno que las agrede.

Esparza Ortiz, visiblemente orgulloso, esgrimió que la violencia contra las mujeres les “abrió los ojos” a los académicos, indicando que el proyecto se financiaría con donativos, esto, pese a que la universidad cuenta con otros recursos que no han sido transparentados y que universitarias han acusado hostigamiento por parte de los maestros, sin que la universidad haga algo.