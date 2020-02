Esparza se burla y ofrece cubetas a alumnos que exigen agua en la prepa Benito

Alumnos y docentes de la preparatoria Benito Juárez García de la BUAP, evidenciaron al rector Alfonso Esparza Ortiz burlándose de la falta de agua en el plantel, lo que le hicieron saber durante una visita, pero únicamente se ofreció a darles cubetas; acusan que hay recursos, pero no piden pipas.

El pasado jueves 30 de enero, Esparza Ortiz llegó a la preparatoria ubicada en la junta auxiliar de San Baltazar Campeche, casi enfrente del Wal-Mart de San Manuel, donde fue recibido con pancartas en manos de los estudiantes con mensajes como: “hasta en Marte hay más agua que en los baños de la preparatoria Benito”, “hoy seguramente habrá agua y papel, pero… el resto del año ¿qué?, “voy a Walmart al baño porque en mi preparatoria no hay agua”, “si la prepa es como mi casa, ¿por qué aquí no hay agua” y “hay baños que ni puertas tienen”.

Mientras que al ser encarado por una maestra, quien le recriminó que no haya vital líquido, así como transparencia en la rendición de cuentas, pues aseguró que aunque existen los recursos las pipas no llegan, el rector –de manera molesta e irritado— sostiene que “en la página” está dicha información que solicita, rechazando que en el plantel no haya agua.

“En la página, entre a la página, ¿quiere apostar?, ¿quiere apostar?, ¿quiere apostar maestra?, ¿quiere apostar? Apostamos, ahorita entramos, ahorita entramos, ahorita entramos a la página”, contesta a la docente –de manera grosera—, quien únicamente le decía que dicha información no se encuentra en la página.

Lo anterior quedó grabado en un video compartido en redes sociales, donde también se observa y escucha a Esparza Ortiz echarle en la cara a la maestra de inventar cosas.

“Bueno, no diga cosas si no conoce y engaña a los estudiantes, no los engañe… pidan las pipas… ahorita les traigo unas cubetas”, dice el rector de manera burlona ante los señalamientos, mientras alumnos se encuentran frente a él sosteniendo las pancartas donde exigen agua.

“Nuestras cuentas están tan claras como el agua que tenemos en la prepa”, “hay más puertas en dirección que en los baños” y “quieren colocar jardineras cuando ni hay agua para regarlas”, se leía en el resto de pancartas.

Y es que también demandaron que haya transparencia, pues a pesar de que cuentan con recursos para poder pedir pipas, la situación continúa, por lo que sospechan que desde la dirección de la preparatoria exista desvío de recursos.

Además, tanto docentes como alumnos acusaron que en la preparatoria Benito Juárez García de la BUAP únicamente cuenta con agua uno o dos días a la semana, a pesar de ser una necesidad básica.

Dicha situación no es única de dicho plantel, ya que en Ciudad Universitaria, en la mayoría de facultades, los baños carecen tanto de puertas como de papel y agua, además de que se encuentran en pésimas condiciones.