Ve Barbosa corrupción de gobiernos anteriores en proyecto de Ciudad Textil

El gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que hubo corrupción en la construcción del parque industrial de Huejotzingo en gobiernos anteriores, y una muestra de ello es que no le pusieron drenaje y el dinero que para dicha obra se lo llevaron.

En su visita a Teziutlán tras entregar apoyos a productores del campo, el mandatario poblano manifestó que a la par de ello, hubo omisiones y falsificación de actas en el proyecto de drenaje sanitario y pluvial de dicha zona fabril y que desembocan en Santa María Zacatepec, junta auxiliar de Juan C. Bonilla.

Si bien no mencionó nombres, sostuvo que hay responsabilidad de quienes entregaron la obra, así como de quienes falsificaron actas para que se iniciará el proyecto de alcantarillado, motivo por lo que las obras de colectores pluvial y sanitario como parte de la ampliación de Ciudad Textil fueron suspendidas mientras se hacen los estudios.

“La responsabilidad es del gobierno que entregó los predios sin drenaje y claro que hay responsabilidades de muchas índoles, ahí a ver entregado el importe de una obra que no estaba concluida, es corrupción y ahora tenemos que resolver el problema”, pronunció.

Por eso, advirtió que una vez que se tenga el estudio por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot), dará a conocer las irregularidades, así como se determinará si la obra afecta al medio ambiente, en ese caso, reiteró, no se permitirá su ejecución.

Es necesario precisar que ante la falta de drenaje las empresas instaladas en Ciudad Textil descargaban sus aguas en una laguna de absorción, la cual empezó a desbordarse afectando hectáreas del Aeropuerto “Hermanos Serdán”, por ello hace 2 años inició la instalación de redes de descargas.

Aseveró que Ciudad Textil necesita tener su propio drenaje, por lo que no tolerará obras que generen contaminación, el cual se determinará una vez concluido el estudio.

Auditoría en Segob no es contra Manzanilla

En otro tema, Barbosa Huerta descartó que la auditoría que se inició en la Secretaría de Gobernación (Segob) sea contra el extitular de la dependencia, Fernando Manzanilla Prieto, sino que, sostuvo, es un proceso normal que se da cuando se hacen cambios.

A la par de esto, anunció que se realizará un rediseño en la dependencia, ya que hay un exceso de personal, por ello la formación de la Consejería Jurídica obliga a que desaparezcan algunas áreas, pues no se debe controlar tanto en una misma secretaría.

Aseveró que la revisión sólo tiene el propósito de revisar el manejo de los recursos de 2011 a la fecha en que entró David Méndez Márquez como titular, por lo que nada tiene que ver con Manzanilla Prieto, aunque profirió que hay quienes le darán esa lectura.

“Todas las secretarías que tienen un cambio de dirección siempre se hace una revisión del manejo de los recursos no tiene otro propósito más que esa […] Se tiene que rediseñar un nuevo concepto, porque es la gobernanza del estado, no es la Secretaría General de Gobierno, es el gobierno controlado, no controlador”, expresó.

Respecto a la advertencia de Antorcha Campesina sobre que harán movilizaciones y bloqueo tras la negación del Instituto Electoral del Estado (IEE) para que les diera el registro como partido político local, el mandatario poblano aseguró que cada quien es responsable de los hechos que cometan.

No obstante, advirtió que si Antorcha piensa que puede amenazar “se equivocan” y si dijeron que “se aparecerá el diablo” a ellos se les aparecerá la ley, que esa es la que existe, pues el Ejecutivo estatal no tiene injerencia en el órgano electoral, luego de que la organización afirmó que Barbosa Huerta intervino en que no se les diera el registro.