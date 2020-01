Darán a Intecproof 17 mdp mensuales si levanta 380 mil fotomultas mensuales

El gobierno del estado pagará a Intecproof 17 millones de pesos mensuales si la empresa llega las 380 mil fotomultas; en caso de no llegar a la cifra, no se le dará nada, afirmó la secretaria de Planeación y Fianzas María Teresa Castro Corro.

En rueda de prensa tras anunciar la firma de convenio entre el gobierno del estado y ocho ayuntamientos, la titular señaló que los puntos donde se ubicarán los monitores viales corresponderá a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por lo que aún no están funcionando.

Sobre los cobros a usuarios, explicó que se cobrará dependiente la infracción que cometan los automovilistas y que ya están establecidas en el reglamento vial.

Sostuvo que si la empresa no levanta las 380 mil fotomultas, no se le dará nada, e hizo el llamado a los poblanos para que respeten la ley, pues así no se le dará ese dinero a la firma.

Recordó que serán 157 dispositivos, a diferencia de los 15 de Autotraffic, que tenía el contrato, además de que se ahorrarán 126.4 millones de pesos, pues Intecproof cobrará por la instalación 773.6 millones de pesos, cuando la firma contratada con Rafael Moreno Valle tasó el servicio el 900 millones de pesos, en el mismo periodo de 36 meses.

Respecto a las multas levantas con la pasada empresa, dijo que es un tema que tendría que revisar con el gobernador, aunque resaltó que ante cualquier decisión tomada, se informará para no agarrar desprevenidos a los ciudadanos.

Por otro lado, reiteró que los costos para el reemplacamiento serán de 965 pesos para particulares, 730 para remolques y 406 para motocicletas, mientras que aún analizan de cuánto será el descuento y cómo se aplicará.

Al respecto, Barbosa Huerta resaltó que no es un tema recaudatorio, pues ello ayudará a combatir la inseguridad por la “alta tecnología” que tendrán.