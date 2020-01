Corredor turístico y promoción de sidra a nivel nacional: Barbosa

Un corredor turístico en la región de Huejotzingo, así como un proyecto para promover el consumo de la sidra a nivel nacional es lo que ejecutará el gobierno estatal, a fin de que los productores de esta bebida tengan mayores condiciones de venta.

Así lo informó, este lunes, el gobernador Miguel Barbosa Huerta al reunirse este lunes con productores de dicha región, en donde señaló que esta zona del estado es donde más se origina la sidra, lo que mantiene a Puebla como uno de los primeros lugares a nivel nacional.

Sin embargo, algunos de los presentes hicieron énfasis en que las ventas no son las mismas, por lo que consideraron que si Huejotzingo fuera un Pueblo Mágico, las cosas serían distintas, ante lo que el mandatario respondió que ya no se puede promover a ningún lugar del país con esa denominación además de que el municipio no tiene esa temática, sino que es de características históricas.

Por eso explico que en el proyecto para promover el consumo de la sidra a nivel nacional participarán los gobiernos federal, estatal, el ayuntamiento de esa demarcación y los productores, mismo al que se sumará la implementación de un corredor turístico.

Barbosa Huerta dijo que igual revisará ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) si tiene contemplada la rehabilitación del convento para este año, luego de que fue dañado por el sismo de 2017, a fin de que atraiga más turismo, como lo han señalado algunos ciudadanos.

Finalmente, señaló que sumado a lo anterior se tiene contemplado el proyecto que se ejecutará en el aeropuerto Hermanos Serdán y la posible llegada de la Secretaría de Educación Pública (SEP), si es que se concreta la descentralización en dicho municipio.