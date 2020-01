Difícil, entrar a la Rivera para hacer operativos por venta ilegal de alcohol

El ayuntamiento de Puebla reconoció que ya había recibido denuncias –publicadas en Ángulo 7— sobre la venta ilegal en el Infonavit Manuel Rivera Anaya de alcohol en la vía pública, pero no han podido intervenir pues “es complicado entrar”, pero anunció que habrá operativos.

Así lo expresó el titular de la Unidad de Normatividad Municipal y Regulación Comercial, Fernando Pastor Herrera, en entrevista afuera del Palacio Municipal, luego de que vecinos reportaran antes este medio la comercialización de cerveza a plena luz del día y sobre banquetas.

El funcionario comentó que la zona destaca por la resistencia que oponen los comerciantes, tanto los ambulantes como los locatarios, quienes reconoció que también operan en la ilegalidad, pues varios carecen de los permisos correspondientes.

Esto, pues no solo venden bebidas alcohólicas los ambulantes, sino también los establecimientos fijos, sin contar con el permiso adecuado para ello, ante lo cual oponen resistencia puesto que «creen que no deben ser clausurados o multados», argumentando que no realizan su actividad en la vía pública.

Agregó que realizarán operativos, aunque evadió informar desde cuándo comenzarán, al tiempo de recordar que ya habían intervenido en dicha zona, sin compartir los resultados de dicha acción.

«Ya se hizo un operativo en diciembre con Guardia Nacional. Es un tema complejo en materia de seguridad por los negocios», comentó.

Aseguró que por ello realizarán mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom) para abordar el tema, aunque únicamente dijo que se tienen que poner de acuerdo para comenzar, para lo que tampoco quiso compartir una fecha.

Y es que vecinos de acuerdo con vecinos que denunciaron ante este medio, las calles son utilizadas para colocar puestos de cerveza, donde se vende a menores de edad y se consume en la vía pública.

Es por esta venta que se han suscitado riñas constantemente y que las calles han quedado como basureros, además de que ponen música en alto volumen desde la mañana hasta la noche.