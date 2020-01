FGR critica a la UIF porque “no respeta presunción de inocencia”

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), criticó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto Castillo, porque “no respeta presunción de inocencia” al hacer afirmaciones en contra de sospechosos.

Lo anterior, durante su reunión con el cuerpo diplomático mexicano, en respuesta a Socorro Flores Liera, representante ante los organismos internacionales en Ginebra, quien le preguntó hasta qué punto la FGR estaba tomando en los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales firmados por México.

En lo que respecta al presunción de inocencia, el fiscal remarcó que el organismo a su cargo has sido muy respetuoso “porque hay unidades, no de la Fiscalía, sino del gobierno que no respetan esa presunción”.

Y es que sostuvo que, al hacer afirmaciones contrarias a dicho principio, estas dependencias “generan una grave crisis en el aspecto procesal, porque luego nos acusan de faltas al debido proceso y eso no lo hacemos, pero hay quien si lo hace y todo mundo sabemos”.

Aunque no mencionó nombres, la opinión pública identificó que se trató de una indirecta para Nieto Castillo.

El mensaje incluso fue reconocido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien este jueves aseguró que está revisando con la UIF cómo difundir información sobre las investigaciones en curso sin violar la presunción de inocencia.

Desde el inicio del gobierno actual, Nietro Castillo ha mencionado nombres de múltiples personas involucradas en casos de presunto lavado de dinero y desvío de recursos, entre ellos exfuncionarios, políticos y organizaciones sociales.

Por otra parte, el Gertz Manero adelantó que la próxima semana presentará una iniciativa ante el Senado para acabar con la llamada “puerta giratoria” en el sistema penal, que permite a delincuentes reincidentes salir en libertad y volver a las calles.