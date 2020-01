Productores de flor de Atlixco acusan a Comuna de incumplir pago

Productores de flor de la región de Atlixco acusaron que el edil Guillermo Velázquez Gutiérrez no ha cumplido con el pago de 308 mil 200 pesos por la colocación de un tapete monumental y arcos para la realización del festival Huey Atlixcáyotl.

En el marco de la Jornada Ciudadana de este martes, alrededor de 50 productores acudieron a Casa Aguayo para pedirle al gobernador Miguel Barbosa Huerta que interceda ante el ayuntamiento para que les den lo que les deben, pues sólo ha dado pretextos.

En entrevista, Elías Padilla González, secretario general de la Coalición de Colonias de Atlixco y la Región, indicó que el acuerdo con la Comuna se hizo desde principios de agosto, por lo que ya va a ser medio año sin que les cumplan, lo que los ha afectado.

Señaló que pese a las solicitudes y llamadas que han hecho a funcionarios municipales y al propio edil de extracción panista, no han recibido respuesta concreta, pues les dan largas y sólo ponen pretextos de que no está uno u otro funcionario.

“Queremos que sea un presidente municipal responsable como él lo ha manifestado ante los medios de comunicación, no hay justificación porque así como él se expresa de tener una administración pública responsable, pues lo mismo pedimos para nosotros”, pronunció.

Refirió que al no contar con dicho recurso, son 100 los productores a los que no les ha pagado, mismos que han frenado parte de sus labores por la falta de solvencia económica, por lo que no descartó afectaciones a sus cultivos.

Amagan con movilizaciones si no les pagan

Refutó que sigan negándoles el pago a pesar de que los arreglos florales ya se exhibieron en el festival, por lo que a la par de esto pidió la destitución de cuatro funcionarios municipales, pues sólo se están echando la bolita para no cumplir con este compromiso.

Recriminó que tengan que acudir ante el gobierno del estado para pedir una audiencia con Velázquez Gutiérrez, cuando tenía que ser el edil el que dé la cara, ya que es la primera vez que la Comuna los contratan para el servicio y les ha quedado mal.

Padilla González sostuvo que de no tener el pago en breve, comenzarán con manifestaciones en el municipio hasta que les cumplan, ya que además de las flores igual les deben el recurso de 600 tortas preparadas que les pidieron para dichas fechas de festival.