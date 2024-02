El mundo en el que vivimos se mueve con rapidez, lo cual nos exige también a nosotros ir de

aquí para allá en diversas actividades. Esto nos ha llevado muchas veces a desear acelerar los

procesos de algunas actividades con el fin de terminarlas lo más pronto posible y comenzar la

que sigue; lo malo es que no siempre es viable.

Quizá todavía no podamos teletransportarnos de un lugar a otro para ahorrarnos el traslado,

pero hay una cosa que sí tenemos a la mano y le resultará de bastante utilidad a aquellas

personas que desean ser contribuyentes responsables, aunque estén con mil ocupaciones

encima: un eficiente sistema de facturación electrónica.

Tal vez, de buenas a primeras, no parezca algo demasiado excepcional; sin embargo, al

exponerte algunos de sus beneficios a continuación, te convencerás de lo contrario y no

dudarás en buscar la opción perfecta para ti.

Te ahorrará tiempo

No importa si eres freelancer, emprendedor o si estás a la cabeza de un negocio pequeño, es

indiscutible la importancia del tiempo en tu día a día. ¿Cuántas veces no has querido que las

24 horas se extiendan un poco más con tal de poder terminar todos tus pendientes?

La implementación de un sistema de facturación electrónica, te brindará la opción de llevar un

control de tus comprobantes con la intención de que tu lista de preocupaciones disminuya y

puedas concentrarte en otras ocupaciones que también te exigen tiempo.

Es práctico y sencillo de usar

A lo mejor, la idea de utilizar una herramienta con estas características, no te atrapa del todo

por temor a que te encuentres con una interfaz confusa que, en lugar auxiliarte, acabará

complicándote las cosas todavía más.

La realidad es que su diseño está justamente pensado para que los usuarios naveguen por su

distintas funcionalidades de manera intuitiva, es decir, sin explicaciones extensas de por medio

o ayuda externa.

Piénsalo como cuando instalas una aplicación por primera vez y al explorarla, vas dándote

cuenta de cómo funciona sin ver un tutorial o algo por el estilo. Un buen programa de

facturación te brindará soluciones, no problemas.

Menos errores, más felicidad

Nadie, absolutamente nadie, quiere ser acreedor de una multa por parte del SAT, así se trate

de la más mínima. Los errores humanos suceden, sí, no obstante, la existencia de un sistema

de facturación electrónica te rescatará de esos pequeños detalles que a veces escapan de

la vista.

Gracias a sus procesos de autocompletado, el ingreso de nombres, claves, razones sociales y

demás, no implicará ningún tipo de preocupación. Ya no será necesario que gastes tiempo

revisando una y otra, y otra vez.

Rapidez y seguridad

Otra cosa que tampoco nadie desea, es que su información corra peligro, en especial cuando

se habla del tema fiscal. Un programa para facturar responsable protegerá los datos que se le

confían y, de manera constante, implementará escudos en contra de cualquier amenaza.

O sea que puedes contar con que tus datos estarán sometidos a un cuidado minucioso. Ni tu

usuario o contraseña se verán comprometidos.

Organización y accesibilidad aseguradas

¿Buscas de modo urgente una factura de un mes en particular? Un sistema de facturación

electrónica te la arrojaría en cuestión de segundos, pero a la antigua habrías tenido que

sumergirte en varias carpetas con tal de encontrarla.

El tiempo que antes usabas en clasificar tus recibos de honorarios, comprobantes de ingresos y

egresos, viáticos y un largo etcétera, podrá ser invertido en otras actividades.

Comienza hoy a optimizar tus procesos financieros

Ahorra tiempo en procedimientos que te llevaban una vida entera y conviértete en la persona

productiva que quieres ser.