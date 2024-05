Durante el cierre de campaña de Alejandro Armenta y José “Pepe” Chedraui, la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que el 2 de junio se ganará Puebla, como se hizo en el 2012 y 2018, por lo que llamó a votar seis de seis por Morena para poder consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Desde la plaza de La Victoria, ubicada en la zona de Los Fuertes, abarrotada de simpatizantes de Morena, PT, PVEM, Fuerza Por México y Nueva Alianza este sábado por la tarde, afirmó que de llegar a la Presidencia de la República, “no le va a fallar al pueblo de México”.

Al grito de presidenta, presidenta, miles de poblanos que se dieron cita para manifestar su apoyo a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México y el candidato a la gubernatura Alejandro Armenta Mier, así como a los demás abanderados de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.

#Ángulo7Informa ll Ganamos Puebla en el 2012, en el 2018 y se va a ganar en el 2024, afirmó en su cierre de campaña desde la Plaza de La Victoria, la candidata presidencial @Claudiashein, quien en respuesta recibió "presidenta, presidenta".



Afirmó que a siete días de que se lleven a cabo las elecciones del primer domingo de junio solo se tienen dos caminos para el país, uno que es continuar con la transformación que inició en el 2018 y la otra que es regresar a la corrupción como era en los gobiernos del PRI y PAN.

Agregó que este movimiento “viene del pueblo, después de una lucha de muchos años y que con el presidente Andrés Manuel López Obrador se dio un cambio a la vida pública del país, por lo que la mejor forma de reconocerlo es que se consolide el segundo piso de la Cuarta Transformación.

“Desde esta plaza de La Victoria nos va a llevar al triunfo el 2 de junio, en el 2012 el hoy presidente me llamó un día para ayudarlo en siete distritos federales y ganamos Puebla, lo ganamos también en el 2018 y va a pasea por lo mismo en este año”, expresó mientras los presentes le coreaban “presidenta, presidenta”.

La abanderada presidencial respaldó a José “Pepe” Chedraui Budib, candidato a la alcaldía de la capital y a la gubernatura Alejandro Armenta Mier, a quien afirmó que lo apoyará en todos los proyectos que tenga para el estado en el tema de carreteras y el tren de pasajeros Ciudad de México-Puebla-Veracruz.

Puebla, importante para la historia de México

Sheinbaum Pardo recordó que la Angelópolis es parte importante de la historia de México y de las cuatro transformaciones que ha tenido el país: la Independencia, la Guerra de Reforma, La Revolución y la que inició en el 2018, por lo que pidió apoyar a todos los abanderados de la coalición en el estado.

“Si alguien ha defendido la democracia en México es nuestro movimiento y por eso vamos a ganar este 2 de junio y no les voy a fallar. Lo mejor que podemos hacer es que en unos días ganemos la presidencia, la gubernatura, las senadurías, las diputaciones locales y federales y la presidencia municipal en Puebla”, remarcó.

Dijo que el movimiento se representa por los valores de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, así como el principio de que por el bien de todos primero los pobres, en lo cual se basa el humanismo mexicano, por lo que ese será el eje de su gobierno a partir de octubre.

Por su parte, Armenta Mier manifestó que Sheinbaum Pardo ganará la presidencia de México y será la primera mujer en el Poder Ejecutivo, pues Puebla es tierra de izquierda, al recordar que ser candidato es el más grande honor que ha tenido en sus 54 años de vida, por lo que lleva 130 municipios visitados, los 16 distritos federales y los 26 locales.

#Ángulo7Informa ll @Claudiashein será la primera presidenta de México y la cuarta transformación se mantendrá en el país y el estado, pues su base es el humanismo mexicano, señaló el candidato a la gubernatura, @armentapuebla_, en el cierre de campaña.



Mientras que José “Pepe” Chedraui Budib, candidato a la alcaldía de la capital, manifestó que se va a recuperar el municipio para Morena; además, sostuvo que se va a tener carro completo, pues los abanderados en los otros cargos son los mejores perfiles y será “un ejército” con el que se construirá la Puebla del futuro.