En caso de concretarse la nulidad de las elecciones en Venustiano Carranza y Chignahuapan, será la siguiente Legislatura la que tendrá que convocar a nuevos comicios que contempla etiquetar recursos y establecer las fechas, así como nombrar a los Concejos Municipales.

Así lo señaló, en entrevista el presidente del Congreso local, Edgar Garmendia de los Santos, quien recordó que cuando enteraron como diputados en septiembre del 2021 les tocó resolver los casos de Teotlalco y San José Miahuatlán, en los que se convocó a elecciones extraordinarias en marzo del 2022.

El diputado comentó que tampoco pueden saber si les tocará conformar los Concejos Municipales o no, ya que los partidos deberán seguir sus procesos de impugnación y hasta que no se concluyan todos no se puede realizar, toda vez que la fecha límite debe ser el 13 de octubre.

Y es que la actual Legislatura concluye su periodo el 14 de septiembre y la nueva entrará a partir del 15, por lo que por tiempos se prevé que ya no les tocará llevarlo a cabo. Dijo que se tiene que garantizar la gobernabilidad en las dos demarcaciones, así como fijar montos y días para la elección.

“Cuando nosotros recibimos la Legislatura actual, nos tocó proponer y aprobar los Consejos Municipales, tal vez sea la misma dinámica, una vez que quede forme tomaremos las decisiones adecuadas, lo más seguro es que sea la próxima (Legislatura) la que se encargue de la elección, pero no quiero adelantarme”, expresó.

El coordinador de la bancada morenista en el Poder Legislativo adelantó que este jueves durante la sesión ordinaria se dará lectura al requerimiento del órgano electoral para que sea turnado a comisiones donde diputados locales tendrán que analizar el tema para definir la fecha en que los lugareños tendrán que volver a votar y dar aviso al IEE sobre el acuerdo.

Recordó que el 15 de julio concluye el periodo ordinario de sesiones y el Congreso local entra a un receso, debido a que se preparará todo para el ingreso de la nueva Legislatura en septiembre.

Sin embargo, Garmendia de los Santos tampoco descartó que en caso necesario estarían convocando a una sesión extraordinaria para atender los temas que consideraran de urgencia.

De mantiene presencia de GN y SSP: Aquino

Sobre el tema, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Javier Aquino Limón, indicó que se mantiene la presencia de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional desde antes que se dieran las elecciones y así se mantendrá para evitar que se de un conflicto social.

Detalló que de le va dar acompañamiento a los municipios en el periodo de transición y se hizo una evaluación de riesgos en la que se comprobó que no se tienen y confían en que no suceda, por lo que se mantienen pendiente de ello.

El funcionario estatal sostuvo que “se tiene una disposición plena” del gobierno de atender cualquier problema de inseguridad que se pudiera registrar, no solo el estos municipios, sino en todos los que sean necesarios.