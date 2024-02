Ana Elizabeth García Vilchis reiteró que terminará su encomienda que tiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior, luego de aclarar que no tiene contemplado sumarse a la campaña del candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

En entrevista, la titular de la sección “Quién es Quién en las Mentiras de la Semana”, indicó que está concentrada en el cargo que tiene. Además de que se mantendrá en el “primer piso” de la cuarta transformación desde el lugar que pueda ayudar.

Negó que ya esté includa en el equipo del abanderado de la coalición «Sigamos haciendo historia» en caso de que este gane las elecciones.

#Ángulo7Informa ll No hay cargada para nadie en la candidatura de Morena en la capital, afirmó @_LizVilchis , titular de @QEQMentiras , quien dijo que sea quien sea el que quede debe tener presente la rendición hacia los ciudadanos y compromiso de trabajar. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/2vP6T3BkTM

Alejandro es un gran elemento y legislador, no tengo la menor duda. No hay algo definido aún, estoy concentrada en la encomienda que me encargó el presidente. Vamos a ir viendo, aún es muy temprano.