El líder del PSI, Carlos Navarro Corro, desconoce si candidata en Quecholac, Guadalupe Martínez Gerardo, use camioneta de 5 millones de pesos

El líder del PSI, Carlos Navarro Corro, dijo desconocer si la candidata a la alcaldía de Quecholac, Guadalupe Martínez Gerardo, haga campaña en una camioneta con un valor de 6 millones de pesos. Pero llamo a los aspirantes a conducirse con transparencia legalidad.

Y es que, por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador al preguntarle sobre este tema en la conferencia de este viernes, lo catalogó como un “pecado social”. Pues los aspirantes a un cargo público deben evitar la “opulencia y ostentación”, pues eso no gana elecciones.

Al respecto, al ser cuestionado el líder del Pacto Social de Integración (PSI) dijo que Martínez Gerardo se mantendrá cómo abanderada en dicho municipio. Consideró que es una persona que ha estado en la coordinación de mujeres del partido y está construyendo un proyecto político.

Manifestó que cada quién será responsable de sus actos y la joven es una persona preparada. Por ello hizo énfasis en que es talentosa y confía en el proyecto que encabeza. “Yo no le puedo decir, oye eso está mal, ya no tienes la candidatura”.

“Yo quiero ser muy puntual, si ella anda haciendo campaña en camionetas de ese tipo, lo desconozco, no son la persona indicada para hacer ese tipo de declaraciones, como presidente del partido me interesa, pero no tengo la información sobre eso que preguntan”

Carlos Navarro Corro