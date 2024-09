Con protestas afuera del Poder Legislativo, el Congreso aprobó este miércoles por la noche con 28 votos a favor y 10 en contra la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación; mientras que los trabajadores, junto con un grupo de estudiantes los tacharon de traidores.

Con esto, Puebla se sumó a los estados que ya avalaron el dictamen del Senado en menos de 24 horas, como parte del proceso legislativo para que sea declarado constitucional. Diputados de Morena y aliados corearon “sí se pudo y es un honor estar con Obrador”.

Desde el mediodía se desplegó un operativo en las inmediaciones de la sede del Congreso fueron resguardadas, por lo que elementos de la Policía Estatal colocaron vallas en todos los accesos como la 16 de septiembre y la 3 Sur y sus intersecciones de la 3 y 5 Poniente.

Esto derivó que los trabajadores del sexto circuito del Poder Judicial de la Federación no pudieran ingresar a excepción de un pequeño grupo que burló el bloqueo y se apersonó hasta la puerta principal del Poder Legislativo donde rompieron algunos vidrios de la puerta, pero los efectivos los replegaron para evitar su ingreso al recinto.

Con consignas como “México requiere justicia independiente”, “México aguanta, las unis se levantan” y “Sin Poder Judicial quién te va a amparar” protestaron durante varias horas manifestado su rechazo al dictamen que previamente fue avalado por la Cámara de Senadores.

Debido a que la reforma es constitucional la notificación de hizo a través de medios electrónicos y por ello alrededor de la 1 de la tarde el dictamen avanzó en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con cinco votos a favor y dos en contra del PAN.

Al filo de las 6 de la tarde un grupo de estudiantes se mantuvo sin poder avanzar a la sede del Congreso, pero recriminando a los legisladores por su postura ante la reforma, por lo que portaban carteles con las frases como “diputados poblanos por qué traicionan a la patria”.

Sin embargo, otro grupo de poblanos a favor del dictamen llegó al mismo sitio con una pancarta en la que se leía “Plan C Avanza”, que fue la propuesta que Morena y aliados impulsaron desde la campaña para que los ciudadanos votaran en todos los cargos por los candidatos de la 4T.

Descalificaciones, empujones y vallasos

Esto generó un intercambio de descalificación entre los dos contingentes que traían megáfonos y mientras el que estaba en contra los tacharon de “vendidos, traidores y acarreados”, el otro les respondió “va a pasar, va a pasar, la Reforma Judicial va a pasar” y “vende patrias”.

Durante el desarrollo de la sesión, que tardó más de dos horas, ya que después de que se leyó el dictamen se dieron cinco posicionamientos por parte de legisladores del PAN, trabajadores del Poder Judicial y algunas estudiantes intentaron ingresar quitando las vallas.

Empujones, groserías, algunos golpes e intercambio de palabras se vivieron durante la discusión, sin embargo, todos los intentos que tuvieron para llegar a la entrada del Poder Legislativo fue bloqueado por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Tras aprobación los poblanos que se mantenían afuera del recinto los tacharon de traidores y de “cumplir el capricho de una persona”, así como de “vende patrias”, mientras que policías estatales resguardaban el recinto.

Sin embargo, no se dio a conocer quienes fueron los diputados que votaron en contra, ya que no se proyectó el tablero con los nombres, sino únicamente el número de los que se manifestaron a favor y los que no lo hicieron.

Con esto, Puebla se suma a los estados que también ya lo hicieron.