El candidato a la gubernatura por Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, debe aclarar si conocía o no los antecedentes de Tania N., quien fue postulada a diputada plurinominal suplente con el PRI, y detenida por diversos delitos, pues “esto no es un montaje”.

Así lo señaló, en rueda de prensa, Enrique Doger Guerrero, exalcalde y vocero de Alejandro Armenta Mier, abanderado de Morena, quien agregó que tanto el panista como los partidos políticos que lo acompañan en la alianza “Mejor Rumbo para Puebla” no deben eludir su responsabilidad en este hecho.

Y es que dijo, no se sabe si a Tania N. ha sido revocada de su candidatura plurinominal o no, pese a los siete cargos del orden federal que se le imputan y por los cuales ya fue vinculada a proceso y con la medida cautelar de prisión preventiva en el penal de San Miguel.

#Ángulo7Informa ll El exalcalde y vocero de @armentapuebla_ señaló que el candidato de la oposición, @eduardorivera01 , debe explicar si conocía o no los antecedentes de Tania N, postulada como candidata suplente a diputada local y el fin de semana fue detenida. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/cCMLi02ZTj

Recordó que fue la Secretaría de Marina la que encabezó el operativo en donde se dio la detención por homicidio en grado de tentativa; cohecho; delitos contra la salud; portación de arma de fuego sin licencia, posesión de arma de fuego y cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y posesión de inhibidor de señal

No puede existir un montaje, como lo señala la oposición, en la detención de Tania N. ¿El candidato Eduardo Rivera no sabía que era parte de su equipo y no sabía quiénes le acompañan en la campaña? ¿Y así quiere gobernar un estado?, expresó.