Los debates entre los candidatos al Senado en Puebla en primera y segunda fórmula, se realizarán el 8 y 15 de mayo, respectivamente; para los aspirantes a las diputaciones federales los representantes de los partidos acordaron no realizar este ejercicio.

En rueda de prensa, el consejero de la junta local del Instituto Nacional Electoral (INE), Gerardo Sánchez Yanes, presidente de la Comisión de Comunicación y Debates, señaló que ambos ejercicios se realizarán en las instalaciones de Sistema de Información y Comunicación del Estado (Sicom),

Dijo que por cuestiones logísticas se tuvo que hacer el cambio de sede, ya que en una primera instancia se había contemplado que fueran en los foros de TV BUAP. Agregó que los debates serán a las 7 de la noche.

En el primero estarán, por parte de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT, PVEM, NA y FXM), Ignacio Mier Velazco; por la alianza Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Néstor Camarillo Medina, y de Movimiento Ciudadano (MC), Sofia Araceli Pezzat Said. La moderadora será la conductora de noticias, Carolina Gil,

Mientras que el encuentro entre quienes buscan la segunda fórmula de la Cámara Alta están Lizeth Sánchez García, de “Sigamos Haciendo Historia”; Ana Teresa Aranda Orozco, de “Fuerza y Corazón por México” y la candidata emecista es Salida Díaz Balcazar.

Este ejercicio se tiene programado para el 15 de mayo en el mismo horario y sede que el otro encuentro, siendo moderado por el periodista Erick Becerra.

Por otra parte Sánchez Yanes señaló que no se realizarán debates entre los candidatos a una diputación federal, tras un acuerdo hecho por los partidos políticos, en la reunión que tuvieron el martes de esta semana.

El consejero electoral refirió que por parte de la junta local INE Puebla se habían garantizado las condiciones para que se llevaran a cabo para los 16 distritos es los que está dividido el estado.

“El acuerdo entre ellos fue no debatamos, entonces no habrá, si es importante subrayar que nosotros como INE, el Consejo Local en Puebla ofreció todas las condiciones para que hubiera estos ejercicios y es una decisión de los partidos no debatir”, declaró.