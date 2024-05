Los candidatos a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier, Eduardo Rivera Pérez y Fernández Morales Martínez, señalaron que, de ganar la elección, será una prioridad atender el problema de la desaparición de personas, por ello habrá más recursos y mayor coordinación.

Lo anterior, al acudir a la Firma de la Agenda Compromiso por la Paz, integrada por tres dimensiones: Tejido Social, Seguridad Ciudadana y Justicia Cotidiana, que fue convocada por la Universidad Iberoamericana en conjunto con la Red por la Paz Puebla este lunes.

Por una parte, el abanderado de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, fue el primero en llegar y dijo que un gobierno debe ser sensible y en eso se basa la lógica del humanismo mexicano, por lo que, una vez ganando, una de las primeras acciones que hará es reunirse con familiares de personas desaparecidas en Puebla.

Dijo que se tienen que atender dese el origen, que es la inseguridad, por lo que habrá coordinación, inteligencia y atención a la dimensión de la problemática, así como a la impunidad, pues como autoridad no pueden ser omisas ante las madres buscadoras y el dolor humano que tienen por la pérdida de ser querido.

El segundo en acudir fue el emecista Fernando Morales Martínez, quien señaló que el gobierno “no ha entendido” el dolor de las madres buscadoras y dijo que tan solo entre 2023 y lo que va del 2024 se han reportado más de 2 mil 400 desaparecidos, de los que el 48 por ciento han sido en la capital.

Comisión no sirve, debe ser autónoma: Morales

Agregó que la Comisión de Búsqueda de Personas no sirve, pues no tiene recursos, ni autonomía, por lo que para que sí funcione planteó que sea un organismo autónomo no patrimonio y personalidad jurídica propia y con el presupuesto necesario para dar solución a este problema, que –dijo– solo ha ido creciendo y los políticos no lo quieren ver.

Y es que, es de mencionar, la Comisión de Búsqueda de Personas inició funciones en febrero del 2019 y actualmente es encabezada por Luis Javier Cervantes Gómez, pero depende directamente de la Secretaría de Gobernación (Segob), por lo que no tiene autonomía propia.

Sobre el tema, Eduardo Rivera Pérez, candidato panista y el tercero en llegar, comentó se debe tener sensibilidad del gobierno para atender está situación, pues nadie entiende la pérdida de un familiar hasta que le sucede y por ello se debe brindar el apoyo necesario a las madres buscadoras.

Agregó que, de llegar al gobierno, destinará recursos para apoyar la lucha que hace el colectivo Voz de los Desaparecidos, así como se tendrá un trabajo conjunto, pues las madres no pueden hacerlo sin el acompañamiento del estado, además de que se capacitarán a los funcionarios para los protocolos adecuados y aumentará el presupuesto a la Fiscalía.

Firman pacto por la paz

Por otra parte, los tres candidatos al gobierno de Puebla firmaron el compromiso por la paz en el encuentro en el que estuvieron presentes integrantes de la sociedad civil, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa y rectores universitarios, quienes solicitaron a los abanderados trabajar de mano de la sociedad para erradicar la violencia y la inseguridad.

Los tres políticos coincidieron en que es una demanda de los ciudadanos, por lo que tiene que haber coordinación, no sólo entre los diferentes niveles de gobierno sino también con la sociedad, por lo que de llegar al Poder Ejecutivo atenderán las causas que lo originan, así como tiene que ser sin distingos partidistas.

Por su parte, el arzobispo Víctor Sánchez Espinoza explicó que esta iniciativa ha unido a ciudadanos e integrantes de la iglesia quienes tienen fe y esperanza de que la paz es posible, además de que se necesita reconocer el valor de la vida y que a cada ser se le dé un trato con dignidad.

Manifestó que la violencia es un flagelo inaceptable que provoca graves daños a la sociedad en su conjunto, por lo que es necesario erradicarla, ya que es una responsabilidad pública y social. Dijo que para generar paz se requiere de unidad de voluntades, de un esfuerzo coordinado en diferentes niveles de acción.