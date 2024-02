El candidato de Morena a la gubernatura, Alejandro Armenta Mier, informó que el 29 de febrero dejará el Senado para enfocarse de lleno a su proyecto político, mientras su equipo de campaña será presentado después de que se definan los perfiles a diputaciones y alcaldías.

En entrevista, luego de que recibió la constancia de abanderado único del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) este domingo por parte del Consejo Estatal, manifestó que está semana que viene presentará su solicitud de licencia ante la cámara alta para que sea vigente a partir del último día de febrero.

Agregó que solo quiere cerrar bien en las iniciativas que tiene pendientes como es de bienestar animal, medio ambiente, economía circular, pues son temas en los que quiere profundizar en las siguientes tres semanas que tendrá como senador

“La voy a presentar la próxima semana que aplique al día último de febrero, a partir de esa fecha me incorporo a mi actividad como coordinador, voy a ser muy respetuoso de la ley, yo no tengo confrontación no nadie, yo no politizo nada, ellos (la oposición) saben lo qué hacen”, expresó.

#Ángulo7Informa ll El candidato de Morena @armentapuebla_, señaló que será el 29 de febrero cuando deje el cargo como senador para enfocarse a su proyecto como abanderado a la gubernatura de Puebla. La siguiente semana presentará la licencia.



Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/eeOaBaDEWV — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) February 11, 2024

Equipo de campaña, al 80%

Respecto a su equipo de campaña, Armenta Mier comentó que está al 80 por ciento de su integración, aunque será hasta después de que se definan las candidaturas a diputados locales, federales y presidencias municipales que lo dará a conocer, uno de ellos es Julio Miguel Huerta Gómez como coordinador de Promoción.

Al afirmar que “hace propias” las candidaturas de Ignacio Mier Velazco y Lizeth Sánchez García al Senador, indicó que se encuentran en un proceso de intercampaña y revisará el tema con sus abogados de qué forma lo puede hacer para que no sea catalogado por la oposición y autoridades electorales como un acto anticipado de campaña.

Añadió que de este proceso saldrá el coordinador de campaña, por lo que no se descarta que ninguno de los que están colaborando con él pueda estar en dicho cargo, o incluso de los que se han integrado en los últimos días.

Al ser cuestionado sobre si podría sumar a Ana Elizabeth García Vilchis comentó que “sería maravilloso”, pero actualmente tiene una encomienda superior con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la sección “Quién es Quién en las Mentiras de la Semana” en la conferencia mañanera, aunque manifestó que “la quiere mucho y le tiene aprecio.

Detalló que será el partido el que los registre ante la autoridad electoral, toca vez que las campañas federales son de 90 días iniciado el 3 de marzo y las estatales de dos meses, arrancando el último día del mes que entra.