A pesar de que la semana pasada detuvieron a Ulises como posible responsable de la desaparición de Guillermo Raúl López Escobedo, el 28 de diciembre pasado, se ha negado a declarar ante la Fiscalía del Estado (FGE) de Puebla; no hay información del joven, ya que a negado a declarar.

En entrevista, en el marco de la marcha del 8M que realizó el colectivo Voz de los Desaparecidos por el Día de la Mujer, Karla, hermana de Raúl, lamentó que Ulises esté involucrado en estos hechos, pues eran amigos, además de que hubo momento en que su mamá cuidaba de él.

En ese tenor, pidió a la mamá del detenido que hable con su hijo para dar con el paradero de su hermano. Esto porque desde que fue detenido -hace una semana-, no ha dado un solo comentario y desconocen si sea por miedo o alguna situación.

“El mensaje a la mamá de Ulises es que, hablando de igualdad, ella sabe dónde está su hijo, que tiene un techo, algo qué comer y donde pasar la noche, pero no sé algo de Raúl, yo estoy junto con mi familia buscándolo, me he apegado mucho a Dios y esperemos que pronto se dé”, expresó.