El alcalde de Puebla, José “Pepe” Chedraui Budib señaló que se mantendrá el diálogo con los vendedores ambulantes, las sexoservidoras y los payasitos del zócalo para tener orden en el primer cuadro de la ciudad, ya que “todos tienen que respetar el Centro Histórico”.

En entrevista, previo al programa “Héroes Paisanos”, que se realizó en el zócalo de la ciudad, el edil afirmó que el secretario de Gobernación Municipal (Segom), Francisco Rodríguez Álvarez, es el que se encuentra a cargo de esta situación para lograr un ordenamiento.

Sostuvo que el objetivo es crear un espacio seguro para las sexoservidoras, el comercio informal y el establecido, así como para las organizaciones de payasos, pero tiene que ser conforme a las reglas que se tengan por parte del ayuntamiento.

Reconoció que “no es sencillo” y por eso se han sentado con las diversas organizaciones que se tienen, pero hizo énfasis en que el primer cuadro de la ciudad tiene que ser respetado, tras ser la principal cara hacia los turísticos y “es de todos”.

Yo lo tengo muy claro y respeto el trabajo que hacen todos, pero respetemos el Centro Histórico. Ya está platicando el secretario Franco Rodríguez con todos los sectores y entre ellos, las sexoservidoras, para tener una comunicación correcta, su reubicación y atención a esto”, expresó.

Precisó que, en el caso de los ambulantes, se podría tener una reunión con ellos y universidades para proponer de qué manera se puede regular, tomando en consideración que puedan reubicarlos. Reconoció que no es sencillo, pero se trabaja con todos.

Dejó en claro que todas las organizaciones, sin importar el tamaño, estarán participando en estos encuentros, pues deben tomaren cuenta a todas las voces que se tienen.

Por otra parte, Chedraui Budib aseveró que no hay persecución política ni “cacería de brujas” contra nadie del anterior gobierno municipal, pero todas las observaciones que se tengan por la situación financiera en la que quedó el ayuntamiento se darán a conocer y si hay algún implicado, igual.

“No hay persecución (política), no hay demanda, ni dirigida a nadie, es una observación por ley en la entrega recepción; hay varias que se están presentando, hay de todo, aunque será el área respectiva que informe cada caso”, remarcó, luego de que se dijo que la implicada podría ser la extesorera María Isabel García Ramos.

Finalmente, el alcalde sostuvo que no se va a cancelar la caravana Coca-Cola, luego de que la asociación Poder del Consumidor señaló que esto viola la Ley General de Salud por estar relacionadas con el consumo de bebidas esencialmente en niñas y niños, además, solicitaron a Cofepris detener “esta publicidad predatoria”.

“Se lleva organizándola con muchos meses de antelación, como lo he dicho, no podemos complacer a toda la gente, en parquímetros el 91 por ciento está de acuerdo, con la caravana el 99 por ciento está de acuerdo, no sé por qué no quieren hacerlo”,.