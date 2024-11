El secretario de Gobernación Municipal (Segom), Francisco Rodríguez Álvarez, reveló que, por el momento, los vendedores ambulantes en el Centro Histórico de Puebla no serán reubicados, pero si una disminución en número y se busca que de forma gradual pudieran irse a casonas.

En entrevista, luego de la presentación de la Caravana Coca-Cola, el funcionario manifesté que se mantiene una relación positiva con las organizaciones, pues una muestra de ellos es que el pasado fin de semana con motivo del Buen Fin, no se instalaron sábado y domingo.

Agregó que continúan generando mesas de trabajo para llegar a un acuerdo que valide la forma de trabajo, pues saben que para ellos representa un ingreso, pero igual se tiene que tomar en cuenta que se debe tener un orden en la vía pública del primer cuadro de la ciudad.

Hizo énfasis en que se debe entender que no todos se deben poner todo el día, además de que no se pueden ocupar los arroyos vehiculares no zonas peatonales, así como tener una reducción de su presencia y de la exposición de la propia mercancía.

Dijo que igual han hablado con el comercio formal, porque muchos de ellos “ven una extensión de si propios mostrador” en el comercio popular, por lo que se está trabajando con ellos, además de que han escuchado propuestas de otros sectores como la iniciativa privada para un reordenamiento.

“Una cosa que hemos avanzado grandemente, es que el gobierno municipal anterior tenía cero contacto con el INAH, y al estar esto así, no hay ni siquiera posibilidad de ver si hay la apertura de explorar algunas casonas abandonadas del Centro Histórico para buscar espacios de reubicación”, expresó.

Agregó que hay empresarios como Carlos Slim Helú, que han impulsado proyecto de relocalización de centros históricos, lo cual podría ser tomado en cuenta para el de Puebla, aunque para ello se requiere tomar en cuenta la presencia del comercio popular.

Reubicación de ambulantes de Puebla será casonas; se dialoga con INAH

Incluso, afirmó que antes no había diálogo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a pesar de que había personas que quería invertir en esta zona de la capital, pero por la falta de diálogo del ayuntamiento no había manera de generar propuestas para concretar proyectos.

Por eso, Rodríguez Álvarez aseveró que este tipo de estrategias y propuestas estarían encaminadas a crear nuevos espacios en el Centro Histórico para vivienda, comercio, con las condiciones que se requiere y bajo la vigilancia del INAH, como lo marca la ley.

“Primero, no va haber un tema de reubicación como tal en este momento, hay una idea de disminución, de no presencia en ciertas áreas en centro y de que no se pongan en ciertas fechas como lo hemos estado haciendo y la no venta de productos que no tienen nada que ver en lugar”, expresó.