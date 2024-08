El operativo del ayuntamiento de Puebla en calles del Centro Histórico para evitar la instalación de ambulantes provocado una baja del 15 por ciento en ventas a los comercios; criticaron que se pretenda dar espacios en la 8 Oriente a los informales por regreso a clases.

En entrevista, José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes, comentó que, si bien coinciden en que la autoridad municipal debe actuar para combatir la competencia desleal y poner orden en las calles del primer cuadro de la ciudad, esto “no soluciona el problema”.

Y es que, dijo, un dispositivo de este tipo tuvo que haberse planeado con tiempo para que los vendedores ambulantes tuvieran un espacio proporcionado por el ayuntamiento, para que los comerciantes pudieran vender de forma digna sus productos, sin afectar a los negocios establecidos.

Con soluciones alternativas al ambulantaje, evitarían bajas a comercios del centro

Incluso, consideró que hay zonas como la explanada del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (Cenhch), donde se pueden instalar por esta temporada, pues es un lugar amplio donde pasan muchas personas y no generarían afectaciones a los comercios que sí pagan impuestos.

La verdad que no hubo esa planeación, lo que nos enteramos y eso por los medios, es que les van a permitir vender en la 8 Oriente por esta temporada, la verdad sí es un daño económico, el cierre que se tiene genera un impacto negativo, no solo en esta de útiles, sino de otras, que es hasta el 10 o 15 por ciento menos en ventas. José Juan Ayala Vázquez.

Criticó que en el ayuntamiento pongan en duda las declaraciones de los comercios establecidos sobre las afectaciones que esto provoca, a pesar de que son los que día a día viven la realidad comercial que se tiene, por lo que exhortó a las autoridades municipales a que acudan a la zona y dialoguen con los dueños de los negocios para ver qué piensan.

#Ángulo7Informa ll El operativo contra el ambulantaje del Centro Histórico por parte del @PueblaAyto, fue mal planeado y, en lugar de beneficiar a los comercios, solo los afecta por el cierre de calles, señaló José Juan Ayala, presidente del @ccomerciantes.



Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/hc5JZVSwko — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) August 16, 2024

Sostuvo que cualquiera que camina el Centro Histórico se puede dar cuenta de la situación que se tienen con el ambulantaje, ya que la zona norponiente del primer cuadro de la ciudad es la que más actividad comercial registra, por ello pareciera que “como ya va de salida” no se quiere actuar.

No se vale dar espacio a ambulantes en 8 Ote

Ayala Vázquez dijo que “no se vale” que la zona de papelerías y productos que tienen que ver con el regreso a clases esperen todo el año, para que de buenas a primeras la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom) permita a la competencia desleal con precios más baratos y en la puerta de los negocios.

Refirió que en las calles como la 10, 8, 6, 4 y 2 oriente, así como en la 5, 3 y 2 Norte, que es donde está cerrado el acceso vehicular, se tienen alrededor de 4 mil 500 unidades económicas que estan siendo afectados, pues las personas al ver que tienen que caminar varias calles optan por no ir a comprar y mejor acudir a otros puntos de venta.

De igual forma, cuestionó que haya otras vialidades como la 12 y 14 Poniente donde “no se tocó”, así como las que están aledañas al mercado 5 de Mayo se permita que haya ambulantes, por lo que no se están actuando de manera pareja y no se puede decir que se está ordenando el comercio informal, cuando no es cierto.

Ya cedió la autoridad, sabíamos que, al no tener un proyecto con tiempo, pues no les quedaba otra más que negociar, ya para qué seguir cerrando, para qué perdemos el tiempo, ya que abran por lo menos las calles y ya que no nos quede de otra que trabajar así. Remarcó José Juan Ayala Vázquez.

Esto, pues dijo que, al tener un ambulante en las puertas de una papelería, las personas “por comodidad”, prefieren no hacer filas ni esperar que los atiendan en los locales y por ello compran con los ambulantes, por lo que exhortó a los poblanos a que no caigan en esa tentación y que adquieran sus útiles en los establecimientos formales.