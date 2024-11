El alcalde José “Pepe” Chedraui Budib señaló que durante sábado y domingo no se instalarán los vendedores ambulantes en las calles del Centro Histórico de Puebla, con motivo del Buen Fin 2024, como parte de los acuerdos que se hicieron con las organizaciones de informales.

En entrevista, luego de acudir al arranque de esta temporada económica en el centro comercial Angelópolis, el cual estuvo encabezado por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, dijo que por primera vez lograron reunirse todos los lideres de las organizaciones con las autoridades.

Pepe Chedraui afirmó que el objetivo que se tiene es lograr que se dé un orden en el primer cuadro de la ciudad, en donde salgan beneficiados tanto los comercios establecidos, como los vendedores informales y por ello este encuentro “fue un hecho inédito” porque antes no había ocurrido.

“No habrá ambulantes sábado ni domingo, vamos trabajando de la mano con las organizaciones, pero ellos (los ambulantes) también podrán tener su propia generación de empleos, por el momento la negociación es que no estén esos días”, José “Pepe” Chedraui Budib

Al ser cuestionado sobre si ya se concretó que los jueves de cada semana no se instalen, como lo adelantó el secretario de Gobernación Municipal (Segob), Francisco Rodríguez Álvarez, respondió que poco a poco van avanzando en las negociaciones que se hacen con ellos.

Sin embargo , hizo énfasis en que cada paso que dé el gobierno de la ciudad será en beneficio de los ciudadanos. “Ya nos sentamos en una sola mesa, no se podían sentar ni ellos mismo, ahora logramos que fueran todos, es una cosa inédita”.

Es de mencionar que el Buen Fin inicio este viernes 15 de noviembre y concluirá el próximo lunes 18 de noviembre, en el que participan 74 plazas comerciales, más de 8 mil comercios en el Centro Histórico y se estima una derrama de 8 mil 200 millones de pesos.

Tenían que ser los 4 días de Buen Fin en Puebla: Canaco

Sobre el tema, en entrevista por separado, Juan Pablo Cisneros Madrid, presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), lamentó está situación, ya que el ayuntamiento de Puebla se había comprometido a que en los cuatro días no habría presencial de ambulantes.

Y es que, dijo, al comprar con un comerciante informal, éstos no respaldan las decisiones de compra, además de que no dan garantía, ni factura que compruebe que se hizo una transacción, lo que implica que no se pueda hacer un reclamo en caso de que salga defectuoso el producto.

“Sí la verdad es que nos duele escuchar que vienes y lunes no tenemos garantizado el tema de los ambulantes, pero queremos que el gobierno entienda porqué estamos demandando un Centro Histórico libre de comercio informal, hay mucho que trabajar, no solo la reubicación, sino el origen del problema y tomar acciones que si den solución”, expresó.

Consideró que primero se debe conocer el origen y luego de manera paulatina incorporar a la formalidad para que tengan economía para sus familias y que puedan acceder a mejores mercados, pero hizo énfasis en que se tiene que “trabajar mucho” para poder concretarlo.