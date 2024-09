El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina agradeció el apoyo que del presidente Andrés Manuel López Obrador a Puebla, dijo que es “un demócrata” y marcó un antes y después de la historia de México; acompañara este martes a Claudia Sheinbaum Pardo a su toma de protesta.

Desde su rueda de prensa de este lunes y en el último día de gobierno de López Obrador, el mandatario poblano aseveró que durante la administración federal se pudo reducir la pobreza, incrementó el salario y que se alcanzarán “cifras récord” de creación de empleos formales.

Sostuvo que el presidente es un líder que desde el 2018 cambió la historia reciente del país con un proyecto que ayudó a “transformar la vida de los mexicanos”, resaltando los proyectos de infraestructura que ejecutó, principalmente en el sureste para impulsar el desarrollo de la región.

Con un “gracias presidente”, el gobernador sostuvo que el mandatario federal siempre mostró “amor, cariño y empatía” con los mexicanos, por lo que este lunes es un “momento histórico”, ya que concluye su sexenio para dar paso a otro que fue elegido por los ciudadanos el pasado 2 de junio.

Dijo que el legado que deja redefine el país para las siguientes generaciones, dejando un modelo gubernamental centrado en las personas y en la equidad, por lo que en el siguiente gobierno que encabezará Sheinbaum Pardo México “caminará hacia el futuro” para un mayor desarrollo.

Asimismo, ante las críticas que ha habido por pendientes como el tema del hospital de San Alejandro, Céspedes Peregrina dijo “siempre serán dos vistas” las que haya en torno a las autoridades, pero en este sexenio se trabajó para construirlo y será entregado este mismo año.

De igual forma, calificó al presidente como un gran demócrata, ya que, si no hubiera estado Andrés Manuel López Obrador como titular del poder Ejecutivo federal, “yo no sé si otro mandatario hubiese respetado la decisión del Congreso del estado para que su servidor hoy sea gobernador”, expresó.

“Como en todo, hay dos formas de ver las cosas, habrá quien diga que no lo cumplió, quien reconozca que en el sexenio pasado no se hizo nada, tal vez un pendiente, pero no a largo plazo; este tipo de acciones va a poner a todos los gobernantes en su lugar, sí vale ver la paja en el ojo ajeno, pero se pierde de vista la viga en el propio”, exclamó.