El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina llamó a los ediles que dejarán sus cargos el 14 de octubre a no dejar adeudos ni “heredar problemas”, pues no pueden hacer lo mismo que cuando entraron hace 3 años y se quejaron por falta de policías y con pagos pendientes.

Lo anterior, luego de la protesta que se dio en Izúcar de Matamoros el jueves por parte de policías municipales que se manifestaron en demanda del cumplimiento del aguinaldo para fin de la administración, pues faltan menos de tres semanas y le san dicho que no les darán.

Al respecto, al término acto protocolario por el 203 Aniversario de la Consumación de la Independencia de México, el mandatario estatal recordó que hubo presidentes municipales que se quejaban cuando entraron que los dejaron sin policías, siendo una de ellas Irene Olea Torres, de esta demarcación.

“El llamado es a que no dejen deudas, no hereden problemas, porque van a ser para ellos, es muy importante que dejen a la seguridad en condiciones, que recuerden de lo que se quejaban cuando entraron que no les habían dejado policías, que no hagan lo mismo”, expresó.