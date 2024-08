Segunda parte

En 2022, 14 de 29 técnicos del programa “Producción para el Bienestar” de Puebla, pidieron a la Secretaría de Agricultura federal revisar los tratos que recibían de su coordinadora Rebeca Rosas Aguilar. De ellos, ya no labora ninguno en esta región que es la 19.

Lo anterior fue a través de una carta dirigida a Héctor Robles Berlanga, director general de la Estrategia de Acompañamiento Técnico que llevaba el programa.

En ella, expusieron que Rosas Aguilar no sabía dar instrucciones precisas y empáticas, así como les recriminaba de no hacer lo que ella quería, pero no había claridad en sus peticiones.

El mismo documento fechado el 3 de mayo de 2022 señala que: “llegamos a la conclusión que alzar la voz para hacer sugerencias y aportaciones es una obligación, aunque pudiera traer repercusiones negativas hacia nosotros, (pero) estamos seguros que nuestras aportaciones servirán para su mejora”.

Falta de información y retraso de pagos

Asimismo, reiteraron que la falta de información obstruía el trabajo en campo, como ocurrió con los eventos del Día del Maíz de 2021, donde los datos, montos y conceptos a facturar se dieron solo tres días antes de la fecha límite indicada por la coordinación, lo que originó que no se pudieran justificar ni hacer los gastos planeados, afectando el éxito de las actividades.

También, agregaron –en la carta– que Rosas Aguilar retrasaba sus pagos porque desde la coordinación no se realizaba la entrega correspondiente de los informes al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap).

Además, menciona que hubo varias ocasiones donde primero pedía una cosa y luego otra, lo cual generaba un doble trabajo para los técnicos y hasta había indicaciones diferentes, dependiendo de la persona si era “cercana” o no. También, ante el equipo de trabajo, evidenciaba errores de algunos técnicos con el objetivo de demeritarlos.

“Somos amenazados”

“Recurrentemente somos amenazados con ya no recontratarnos, lo cual se podría interpretar como acoso y hostigamiento laboral, produciéndonos miedo y desánimo y sintiéndonos intimidados en repetidas ocasiones”, dice textualmente la carta.

Concluye: “este hostigamiento pretende la intimidación para que se dé el abandono de las actividades de trabajo, por ello se solicita se considere las correcciones en las actitudes de la coordinación o si es necesario un cambio (pues) cada uno de los técnicos ha alcanzado los números que tiene, gracias a su esfuerzo individual y al apoyo entre los mismos compañeros”.

En la fecha que se firmó la carta, no recontrataron a cinco técnicos, pero dos, César Damián Jiménez y José Martínez Santiago le entregaron evidencias de su trabajo a Robles Berlanga, quien decidió cambiarlos de zona.

Durante ese año, también salieron otras tres personas por sentirse “acosadas”. En tanto, en 2023 otras tres personas ya no siguieron en el programa y en julio de 2024 ya no fueron recontratados Andrea Arenas Fernández, Herminia Hernández Álvarez, Maricela Ortuño Ramos y José Luis Elizalde Sánchez.

Sin respuesta

En el pasado mes, nueve técnicos de las regiones 19 y 23 que no fueron recontratados le solicitaron al director general de Organización para la Productividad, José Atahualpa Estrada Aguilar, actualmente encargado del programa, que explicara por qué ya no fueron recontratados; sin embargo, hasta el momento, no han recibido respuesta.

De este tema, también le mandaron correo al subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera, pero tampoco ha respondido nada.

Rebeca Rosas a productores: “mejor vendan zapatos”.

La técnica Hernández Álvarez dio a conocer que capacitó a un grupo en Acajete, que ahora cuenta con dos módulos de lombricosposta y produce 10 mil litros de lixiviados al mes, con el fin, primero, de repartirlo y luego, comercializarlo.

Sin embargo, el 8 de abril, la coordinadora Rosas Aguilar visitó a estos campesinos de la Escuela de Campo “San Bartolo”, para decirles que no estaba de acuerdo con el trabajo de su grupo y “mejor se dedicaran a vender ropa y zapatos”, en vez de fortalecer los proyectos productivos con los bioinsumos.

En un video compartido con Ángulo 7, la productora Elva Loranca, de Acajate, aseguró que la coordinadora Rosas Aguilar les comentó que el grupo con el que ella trababa “no daba resultados y que mejor se dedicaran a vender ropa y zapatos”.

Al respecto, otra productora de esa escuela de campo, Rosa Hernández, expresó: “(Rosas Aguilar) no nos alentó a seguir cultivando de manera natural y libre de químicos”,

“Sí podemos”, sentencian

Por su parte, la campesina Dulce María García dijo que les pidió que deshicieran el grupo y, que incluso, les daba un mes para ello, pues “su trabajo no funciona”.

En dicho video, campesinos también aseguraron que pese a que les bajó la moral, acordaron que le van a demostrar que “sí podemos” y seguirán con este proyecto impulsado por su técnica.

Campesinos, a través de otro video, también pidieron se les reconsidere a sus técnicos que los ayudaron, no sólo para la creación de bioinsumos, sino también en mejores técnicas para siembra de sus alimentos.

Los técnicos entrevistados para este reportaje también señalaron que no fueron considerados sus logros para la recontratación; sin embargo, coincidieron que lo importante ahora no es la misma, sino exponer estas anomalías del programa “Producción para el bienestar” y se rectifiquen porque “si se empieza a llenar de vicios no funcionará adecuadamente” en el próximo sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo.